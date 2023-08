Les filles de Tim McGraw et Faith Hill, Maggie et Audrey, assistent aux ACM Honors – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Matt Baron/Shutterstock

Tim McGraw56 ans, et Colline de la foi, 55 ans, ont été rejoints par deux de leurs trois filles lors de leur apparition à l’événement Academy of Country Music Honors 2023 au Ryman Auditorium de Nashville, Tennessee, mercredi. Les superstars country ont posé pour des photos sur le tapis rouge avec leurs magnifiques enfants, Maggie25, et Audrey, 21 ans, et avaient l’air incroyables ensemble. Ils portaient tous une combinaison de tenues noires et blanches qui les aidaient à éblouir sous les projecteurs.

Tim, qui reçoit l’ACM Icon Award, portait un blazer blanc Dior sur une chemise noire avec une écharpe noire, un pantalon blanc, des bottes noires et son chapeau de cowboy noir emblématique, tandis que Faith portait une mini-robe noire à manches longues Valentino. avec un col bénitier et des bottes noires jusqu’aux genoux. Elle avait également les cheveux tirés en arrière et portait du rouge à lèvres rouge vif.

Maggie, que l’on peut également voir sur les nouvelles photos ci-dessous, portait sa propre robe noire longue sans manches et Audrey portait une longue robe blanche sans manches Asconie robe. Ils avaient tous les deux les cheveux lâchés et assortis leur mère avec du rouge à lèvres. Tous les quatre ont affiché de grands sourires devant la caméra et avaient l’air ravis d’être ensemble.

En plus de Tim, d’autres légendes country qui devaient être honorées lors de l’événement incluent Clint Noir, Randy Travis, Marie Chapin Charpentieret Charlie Daniels. Carly Pearce a également servi d’hôte.

Avant que l’événement ACM Honors de cette année ne fasse ressortir les deux plus jeunes filles de Tim et Faith, leur fille aînée, Gracie, 26 ans, a fait la une des journaux pour avoir pris un bain de soleil dans un bikini bleu plus tôt ce mois-ci. Elle est allée sur Instagram pour partager des photos de son après-midi mémorable et elles ont montré sa perte de poids grâce à Ozempic et Mounjaro. « Aventures *à* la maison », a-t-elle légendé le message.

Gracie a parlé pour la première fois de sa perte de poids en mai. Elle a révélé qu’elle avait pris Ozempic l’année dernière avant de passer aux médicaments contre le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). « Pas besoin d’accuser quand j’en ai parlé ouvertement », a-t-elle déclaré à propos de sa décision de suivre un traitement contre le diabète de type 2. Elle a également confirmé qu’elle « s’entraînait » pour perdre du poids.