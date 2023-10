En regardant l’équipe de football des Bruins de St. Bede, tous les joueurs alignés se ressemblent apparemment avec des casques et des épaulettes.

Sauf que trois des joueurs ont des queues de cheval qui sortent de sous l’arrière de leur casque.

Il y a trois filles qui rejoindront les Bruins cet automne : la senior Marly Tillman, l’étudiante de deuxième année Ruby Michels et l’étudiante de première année Chloe Burgess. Tillman et Michels sont des joueurs de deuxième année.

« Sauf la queue de cheval, c’est tout. Ils s’intègrent parfaitement à nous et nous passons tous du bon temps avec eux », a déclaré l’ailier défensif senior Seth Ferrari.

Les queues de cheval font partie de l’uniforme de Marly Tillman, senior de St. Bede, et de Ruby Michels, étudiante en deuxième année cet automne. Une troisième fille, Chloe Burgess, étudiante de première année, porte également l’uniforme des Bruins. (Kevin Hiéronymus)

«Je pense que c’est génial. Ils s’intègrent parfaitement et sont invités à tout », a déclaré Hunter Savage, un junior end/DB.

Tillman joue un rôle clé en tant que long vivaneau pour l’équipe de kickers très réussie tandis que Michels et Chloe Burgess ont joué sur la ligne pour la JV et ont vu un temps limité sur l’université. Burgess a été mis à l’écart en raison d’une blessure au genou.

Ils veulent juste être traités comme l’un des gars.

«J’aime juste faire partie de l’équipe. Nous sommes tous une grande famille et nous nous soutenons les uns les autres », a déclaré Tillman.

« Les gars et les entraîneurs ont tous été d’un grand soutien. Ils viennent nous chercher quand nous sommes en panne », a déclaré Michels. « Ils me traitent sur un pied d’égalité. Ils ne sont pas faciles avec moi, parce que je suis une fille, ce que j’apprécie. J’aime les défis.

« Ils sont très protecteurs envers nous, ce que j’apprécie et je sais que mes parents le font aussi. »

Savage a déclaré que les garçons n’étaient pas obligés de traiter les filles de manière spéciale, car ils font du bon travail en prenant soin d’eux-mêmes.

« Ils peuvent se débrouiller seuls et se protéger. Ils sont autant joueurs que nous et travaillent autant que nous. Ils sont l’un des nôtres », a-t-il déclaré.

Michels, qui est une dynamo 4-11, ne peut pas en avoir assez du football. Elle en est à sa troisième année de football après avoir joué au flag.

« J’aime ce sport depuis si longtemps », a déclaré Michels. « Je l’aime. C’est très amusant. C’est un bon moyen d’évacuer la colère.

Savage a été assez impressionné lorsqu’il a jeté un œil au casque de Michels lors d’un récent match JV.

« J’ai vu son casque et j’ai dit : « Wow, il est tout rayé. Battu, mutilé et tout », a-t-il déclaré. «Je pense que c’est génial. Je suis content qu’ils soient sortis et qu’ils se soient bien amusés. Ils ont travaillé dur et cela porte ses fruits. »

Les filles ont travaillé dur et transpiré pendant la pré-saison, tout comme les garçons, et ont déclaré qu’elles voulaient être considérées comme de vrais joueurs de football.

« Parfois, en tant que long vivaneau, il y a de la haine, parce que (les gens) disent que je suis paresseux ou autre et que je ne suis pas un vrai joueur de football. Cela me dérange, car je dois encore travailler dur. Cela me fait penser que tout le travail acharné que j’ai fourni ne compte pas », a déclaré Tillman.

L’entraîneur des Bruins, Jim Eustice, a déclaré que les filles s’intégraient parfaitement aux garçons.

« Quand les filles disent qu’elles sortent, tu dis oui. Vous ne savez pas comment ça va se passer », a-t-il déclaré. «Mais nos gars au cours des deux dernières années ont été incroyables en les acceptant et en leur donnant le sentiment qu’ils faisaient partie d’eux. Vous gérez les situations des vestiaires notamment lorsque vous voyagez.

«C’est une belle histoire. C’est une chose unique que les gens doivent savoir. Mais nous arrivons à la fin de la deuxième année et cela ne nous est plus propre.

Le long vivaneau senior Marly Tillman se prépare à faire un cliché lors de l’entraînement de mercredi à St. Bede. Elle est l’une des trois filles qui joueront pour les Bruins cet automne. (Kevin Hiéronymus)

Tillman a naturellement commencé à jouer longtemps lorsqu’elle est sortie en tant que junior et a beaucoup travaillé avec le botteur Ryan Soliman et le titulaire Ryan Nawa. Ils ont réussi 25 à 26 tentatives de points supplémentaires et 1 à 2 paniers, dont un coup de pied gagnant pour battre Dwight.

« Juste du dévouement et je pourrais naturellement le faire assez bien. Je m’entraîne tous les jours et j’y suis allé assez vite », a déclaré Tillman.

Soliman a dit que Tillman était de l’argent.

« Elle est géniale. Je lui fais confiance dans chaque pièce », a-t-il déclaré.

« Mon snap et son coup de pied, ils doivent tous aller ensemble. Tout est une question de timing. Nous nous entraînons depuis deux ans maintenant, donc nous sommes plutôt parfaits », a déclaré Tillman.

Eustice a déclaré que Tillman avait joué et s’était entraînée pour accéder à sa position.

« Marly, en quelques semaines, en tant que junior, a commencé à faire de longs clichés. C’est ce qu’elle faisait tous les jours », a-t-il déclaré. « Elle prenait des matchs JV en tant que junior et elle a continué à travailler. Nous sommes arrivés ici en juillet et août et elle était bien.

« Elle fait des choses pour obtenir une lettre universitaire cette année. Elle a fait tout le travail. Elle est arrivée au point où nous avons dû (la jouer)… Elle est notre meilleure.

Tillman a déclaré qu’elle avait dû ajouter une paire de gants à son répertoire en raison du temps plus frais.

« Maintenant qu’il fait plus frais, il faut avoir les mains chaudes », dit-elle.

Tillman n’est pas inclus dans les frappes et les contacts qui se produisent sur le terrain, car les longs snappers sont interdits. Eustice ne l’utilise pas sur les punts où les longs vivaneaux peuvent être touchés, même si elle a dit que cela ne la dérangerait pas.

Les filles aiment se soutenir mutuellement dans l’équipe.

« Être avec les gars, c’est plutôt cool, mais avoir le soutien d’une autre femme est vraiment agréable », a déclaré Tillman.

« Marly est là quand j’ai le plus besoin d’elle et c’est bon de savoir que je ne suis pas seule dans cette situation », a déclaré Michels.

Michels a déclaré que la meilleure chose dans le fait de jouer est qu’elle veut inspirer d’autres filles à jouer.

Serenity Stone, une junior de Bureau Valley, a joué il y a un an, mais ne fait pas partie de l’équipe cette année.