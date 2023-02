Les filles de quilles d’Oswego remportent leur tout premier titre régional – Shaw Local

QUILLES DE FILLES

Oswego

La championne individuelle Lani Breedlove a disputé une série de six matchs de 1 277, menant l’équipe féminine de quilles d’Oswego à son tout premier titre régional. Les Panthers avaient un total de 5 940, battant facilement les 4 830 de Plainfield East. Hailey Jourdan d’Oswego avait une série de 1 214, Katelyn Watson 1 206, Madison Watson et 1 134 et Amber Lymenstull et 1 109.

LUTTE

Yorkville

Les Foxes ont qualifié 11 lutteurs pour les sections et ont remporté le championnat par équipe au Class 3A Moline Regional. Yorkville a récolté 213,5 points, dépassant facilement les 150 points de Joliet West.

Les champions régionaux individuels comprenaient Jack Ferguson (132), Dom Coronado (138), Luke Zook (170) et Hunter Janeczko (195). Les deuxièmes étaient Liam Fenoglio (106), Dominic Recchia (126), Ryder Janeczko (145) et Logan Fenoglio (285). Cam Peach (152), Sebastian Westphal (160) et Ben Alvarez (220) ont terminé troisièmes.

BASKET GARÇONS

Oswego 78, Prairie Ridge 74 (2OT)

Armani Hunter, qui a marqué 21 points, a réussi un vol et un lay-up pour briser un 74-74 avec 45,8 secondes à jouer, et Jayden Riley a scellé la victoire avec deux lancers francs avec neuf secondes à jouer pour Oswego au Kaneland Shootout. Max Niesman a marqué 20 points, Josh Nelson 14 et Jeremiah Akin 12 pour Oswego (14-14).

Normal 61, Yorkville chrétien 42

DJ Douglas a récolté 24 points et huit rebonds et Jalen Aalders et Zach Marini six points chacun pour les Mustangs.