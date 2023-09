Les filles de Parkersburg tombent face aux catholiques de Charleston, 5-0 | Actualités, Sports, Emplois

CHARLESTON — L’équipe féminine de football catholique de Charleston n’est généralement pas intimidée par la concurrence d’une classification supérieure.

Cela est resté le cas jeudi alors que les quadruples champions en titre de classe AA-A ont battu la classe AAA Parkersburg 5-0 au stade de football Schoenbaum.

Quatre buts en première mi-temps ont suffi aux Irlandais (10-2-1) pour infliger à Parkersburg (8-6-2) sa troisième défaite en quatre matchs. Les catholiques en ont remporté trois de suite.

« Ils ont fait un excellent travail, » » a déclaré l’entraîneur catholique Amy Mullen. « Nous avons changé de formation, en essayant de faciliter la mise du ballon dans le but. Ils ont gardé leur sang-froid. Ils possédaient. Ils ont fait du bon travail et nous avons pu terminer. Cela nous a pris du temps, mais nous avons finalement trouvé le chemin des filets.

L’entraîneur de Parkersburg, Phil Wilson, était fier des efforts des Big Reds.

« Nous nous sommes battus, » dit Wilson. « Il y a certaines choses que nous devons régler de notre côté, mais c’est interne. Nous devons régler ces problèmes en interne.

« [Charleston Catholic] Il y a une bonne équipe de football là-bas. Nous ne leur enlèverons jamais rien. J’aime les jouer parce que cela nous rend meilleurs à long terme.

Molly Messer et Mia Lough ont été les stars du match pour les Irlandaises. Messer a marqué un but et obtenu deux passes décisives, et Lough a inscrit deux buts sans aide.

« Nous disons toujours que rien ne vous fait vous sentir mieux que de rendre quelqu’un joli, et ils l’ont tous les deux fait aujourd’hui », Mullen a dit à propos de Lough et Messer. «Ils ont tous les deux rendu tout le monde joli en leur donnant le ballon. Ils ont fait du bon travail.

Aurelia Kirby et Ella Green ont chacune marqué un but pour les Irlandaises. Kirby a ajouté une passe décisive.

L’autre star du match a été la défense catholique dans son ensemble, puisque les Irlandais ont contrôlé la possession pendant presque tout le match et n’ont accordé qu’un seul tir au but.

« Hannah Sullivan et Molly Weber font un excellent travail en discutant » » dit Mullen. « Ils commencent vraiment à cliquer. À chaque match, on commence à voir les choses un peu plus clairement. »

Ce fut une bataille défensive pendant les 13 premières minutes avant que Green ne marque 1-0. Green a trouvé la passe de Messer au milieu et elle s’est détachée pour battre la gardienne de Parkersburg à 27 minutes de la fin de la première mi-temps.

Sept minutes plus tard, Lough a marqué sans aide en décochant un tir dans le côté supérieur gauche du filet pour donner aux Irlandais une avance de 2-0 à 20 minutes de la fin de la première mi-temps.

Avec 14 minutes à jouer en première période, Kirby a donné une avance de 3-0 aux Irlandais grâce à un but assisté par Messer. Messer a donné aux Irlandais une avance de 4-0 – qu’ils ont pris à la mi-temps – lorsqu’elle a marqué sans aide à deux minutes de la fin de la première mi-temps.

Catholic a ralenti offensivement en seconde période, mais Lough a finalement marqué, aidé par Kirby, à huit minutes de la fin.

Parkersburg a eu quelques opportunités offensives en seconde période, mais Wilson a déclaré que les Big Reds avaient du mal à terminer.

« C’est exactement ce que c’était, nous n’avons pas fini » dit Wilson. « Nous avions celui là-bas [near the goal in the first half] que nous avons raté. Nous en avions un autre ici [near the goal in the second half] que nous aurions pu mettre en place. En ce moment, nous sommes juste dans une mauvaise passe. Nous devons juste trouver le fond des filets.

Mullen a déclaré que jouer à des compétitions dans une classe supérieure est une bonne préparation pour les Irlandais à l’approche des séries éliminatoires. Le calendrier des catholiques est chargé puisque les Irlandais joueront au Fairmont Senior à 10 heures samedi.

Catholic a également des matchs programmés contre Parkersburg South, Hurricane et Morgantown.

« La semaine du nid et la semaine suivante sont assez difficiles pour nous. » » dit Mullen. « Nous devons juste nous préparer pour le tournoi d’État. On ne sait jamais ce qui va se passer.









Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception