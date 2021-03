Les filles de Nicole Kidman Sunday et Faith rejoignent maman aux Golden Globes dans une apparence rare

Les deux filles de Nicole Kidman et Keith Urban ont rejoint leurs célèbres parents pour une apparition aux Golden Globes dimanche soir.

L’actrice de Undoing Nicole et son mari chanteur sont apparus sur leur canapé lors du monologue d’ouverture de la cérémonie de remise des prix, pris en sandwich entre leurs filles dimanche, 10 ans, et Faith, 10 ans.

Bien qu’elle ait passé la nuit à la maison, Nicole, 53 ans, était magnifique dans une robe longue noire Louis Vuitton tandis que son mari Keith optait pour un costume noir classique et une cravate.

Les filles Sunday et Faith – qui sont généralement tenues à l’écart du public – portaient des robes blanches assorties alors qu’elles tenaient la main de maman Nicole tout au long de la liaison virtuelle.







(Image: Getty Images pour Hollywood Forei)







(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)



Le salon de Nicole est apparu à l’écran alors que les animatrices Tina Fey et Amy Poehler ont fait une fouille sur son personnage dans The Undoing.

Le couple a plaisanté en disant que le manteau de Nicole « soupçonnait le meurtre de sa perruque », en faisant référence à sa garde-robe extravagante dans l’émission à succès.

Heureusement, Nicole a vu le côté drôle alors que les caméras la regardaient alors qu’elle riait et roulait des yeux.

Nicole est également maman de Bella et Connor Cruise, qu’elle a adoptés lors de son mariage avec Tom Cruise.







(Image: Images GC)







(Image: via Reuters)



Le clan Kidman -Urban se trouvait dans l’Australie natale de Nicole, où Keith tourne The Voice.

Keith a récemment expliqué comment il gardait son mariage de 15 ans avec Nicole, où de nombreux autres couples de showbiz ont échoué.

Le chanteur country a déclaré qu’il « s’occupait » de leur relation comme s’il s’agissait d’un jardin.

« Je fais les mêmes choses que j’ai faites au début quand nous avons commencé à sortir ensemble », a déclaré Keith.

« Il s’occupe du jardin. Si vous ne faites pas le travail, le jardin commence à pousser, et puis vous vous plaignez que le jardin n’est pas très intéressant et vous cherchez un autre jardin. Je maintiens ce jardin. »

Alors que Nicole a également dit à Marie Claire que son mari aime prendre du temps loin d’elle et de leurs filles de temps en temps car ils ont une maison « lourde pour femmes ».













(Image: Wireimage)



«Nous sommes définitivement lourds de femmes! Mais comme le disent les filles, » Le chien est un garçon! « » Dit-elle en riant.

« A l’heure, [Keith] a juste besoin de s’échapper avec sa guitare. Parfois, je le trouve dans son placard en train de jouer de la guitare. C’est à ce moment-là que je sais que nous devons vraiment lui donner de l’espace. Oh, et il google les voitures. Je saurai quand il sera stressé car il cherche des voitures sur Google.

« Je me fiche de la voiture que je conduis; tu peux venir me chercher dans n’importe quelle vieille chose. Mais Keith et Faith adorent les voitures. »