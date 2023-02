Les filles de Nicola Bulley assistent à des clubs du matin et à des soirées pyjama avec des amis pour “se changer les idées” à la recherche de la mère disparue

Les jeunes filles de NICOLA Bulley ont eu des soirées pyjama avec des amis pour “se changer les idées” de la recherche de leur mère.

La promeneuse de chiens, 45 ans, a disparu après avoir déposé ses enfants à l’école de St Michael’s on Wyre, Lancashire, le vendredi 27 janvier.

Nicola a disparu en promenant son chien sur un chemin près de chez elle

Fleurs laissées par un signe manquant à St Michael’s on Wyre, Lancashire Crédit : PA

Depuis lors, il n’y a plus aucune trace de la maman de deux enfants, laissant sa famille à l’agonie.

Et des amis de la famille ont déclaré que les filles de Nicola traînaient avec des amis pour garder un sentiment de normalité.

Une source a déclaré à Mail Online: “C’est pour essayer de conserver un sens de la routine.

“Pour leur faire perdre la tête…”

Cela vient après que le petit ami brisé de Nicola a révélé que son espoir de la retrouver vivante était “plus fort que jamais”.

Dans une publication émotionnelle sur Facebook, le partenaire de Nicola, Paul Ansell, a écrit : « Huit jours sans toi et ça ne semble pas plus réel maintenant qu’au premier jour.

« L’agonie continue mais l’espoir est plus fort que jamais de te retrouver.

“Il n’y a pas encore de preuves pour suggérer un scénario plutôt qu’un autre et toutes les options doivent rester grandes ouvertes.

«S’il vous plaît, si quelqu’un a encore des images de la caméra de tableau de bord de la région, en particulier le long de Garstang Road le vendredi 27 janvier et n’a pas encore vérifié ou remis à la police, la police du Lancashire.

« Nous avons besoin de sa maison. Nous n’accepterons aucun autre résultat.

« Nous avons besoin d’une fin heureuse à ce cauchemar.

“S’il vous plaît, gardez l’espoir et les vibrations positives et retrouvons Nikki – Ma belle partenaire et l’incroyable maman de nos filles.”

Les flics ont révélé hier que leur “principale hypothèse de travail” était que Nicola était “malheureusement tombée” dans la rivière glacée Wyre.

La police a expliqué qu’ils pensaient qu’elle avait peut-être plongé en essayant de récupérer la balle de tennis de son chien Willow.

Cependant, la surintendante Sally Riley, de la police du Lancashire, a déclaré hier soir que les flics n’avaient trouvé “aucune preuve de glissade ou de chute” près du banc où le téléphone portable de Bulley a été retrouvé.