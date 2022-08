Les filles de Naomi Judd, Ashley, Wynonna non nommées dans le testament, seraient répertoriées comme bénéficiaires de la fiducie

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les détails du testament de Naomi Judd, qui a été déposé au Tennessee en mai, ont fait surface.

La légendaire chanteuse country, décédée par suicide le 30 avril à l’âge de 76 ans, a nommé son mari de 33 ans, Larry Strickland, comme exécuteur testamentaire de sa succession dans des documents juridiques obtenus par Fox News Digital.

Strickland s’est vu accorder “pleine autorité et discrétion” pour gérer et administrer “tout bien immobilier comprenant un actif de ma succession, sans l’approbation d’un tribunal, la jonction d’un bénéficiaire ou la divulgation de l’identité de tout bénéficiaire de ma succession. “

De plus, tous les biens immobiliers seront réputés « biens personnels » après son décès et « sujets à vente par mon exécuteur testamentaire, agissant sans la participation d’aucun bénéficiaire, dans le but de faciliter la répartition de ma succession entre les bénéficiaires de ce testament, comme ainsi qu’aux fins de payer les impôts, les dépenses administratives et toutes autres dépenses ou dettes de ma succession, sans avoir à épuiser au préalable tous les autres biens personnels de ma succession.”

Strickland a le droit de recevoir une “compensation raisonnable” en tant qu’exécuteur du plan final et sera payé ou remboursé pour “toutes les dépenses raisonnables, y compris les “honoraires d’avocat et de comptable”.

Naomi a nommé son beau-frère, Reginald Strickland, et Daniel Kris Wiatr comme co-exécuteurs testamentaires en cas de décès de Larry ou s’il est incapable de servir d’exécuteur testamentaire.

Elle a également désigné Strickland pour avoir un «intérêt de revenu admissible à vie» dans le cadre du Naomi Ellen Judd Living Trust ou par «un ou plusieurs» des «fiducies matrimoniales QTIP (propriété à intérêt révocable qualifié)» établies par Judd.

De plus, une « exemption de TPS » (fiducie à saut de génération) inutilisée ordonne à l’exécuteur testamentaire d’allouer de la manière « la plus avantageuse pour mes enfants et mon problème le plus éloigné ». Judd était mère de filles Ashley et Wynonna.

Selon Nous hebdomadaire, bien qu’Ashley et Wynonna ne soient pas spécifiquement nommés dans le testament, une source proche de la famille a déclaré au point de vente que les deux étaient répertoriées comme bénéficiaires de la confiance de Naomi.

“Il est probable qu’ils hériteront de l’argent grâce à cela une fois qu’il sera administré”, a déclaré l’initié à propos de la fiducie. La source a partagé que Strickland est également “l’administrateur et le chef de la fiducie, il contrôle donc vraiment l’ensemble de la succession”.

Le testament définitif de Judd a été signé, signifié et déclaré “être sain d’esprit et disposer de la mémoire” en novembre 2017.

L’État du Tennessee a été témoin et a admis le dernier testament devant le tribunal des successions en mai, près de deux semaines après la mort de Naomi par suicide.

Ashley et Wynonna ont annoncé la mort de leur mère à travers une déclaration partagée sur les réseaux sociaux en avril.

“Aujourd’hui, nous, les sœurs, avons vécu une tragédie”, indique le communiqué conjoint. “Nous avons perdu notre belle mère à cause de la maladie mentale. Nous sommes brisés.

“Nous naviguons dans un chagrin profond et savons que comme nous l’aimions, elle était aimée par son public. Nous sommes en territoire inconnu.”

Les condoléances ont afflué du monde entier alors que la communauté de la musique country pleurait la perte du crooner emblématique, qui avait 14 chansons n ° 1 sur trois décennies au sein du duo mère-fille, The Judds.

Quelques semaines avant sa mort, Naomi et Wynonna se sont réunies et se sont produites aux CMT Awards. Le duo a également annoncé qu’il repartait en tournée pour la première fois en 10 ans.

“The Final Tour” est maintenant sur le point de commencer 30 septembre à Grand Rapids, Michigan, et fin le 29 octobre à Lexington, Kentucky.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).