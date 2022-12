Les filles de Madonna ont un récital de piano et elle est si fière – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: SplashNews.com

de Madone les enfants grandissent si vite ! Le 5 décembre, tout était question de filles Miséricorde16, Stella10, et Estère, 10 ans, qui avait un récital de piano auquel Madge a assisté. Madonna a profité de son histoire Instagram pour partager des vidéos des filles jouant des touches d’ivoire. “Le cadeau de la musique qui vous est offert par Mercy, Estere et Stella”, a-t-elle fièrement sous-titré les vidéos. Une fois les performances terminées, elle a posé pour une photo de famille avec les trois filles, ainsi qu’une photo en solo avec Mercy.

Les enfants se sont habillés pour leurs grandes performances, avec les jumelles scintillantes dans leurs robes à manches longues et Mercy magnifique dans sa robe verte à manches courtes. Pendant ce temps, Madonna portait une jupe, un haut noir moulant et des collants résille, avec ses cheveux coiffés en nattes. Le récital de piano sur le thème des fêtes comprenait des performances en solo, ainsi que des duos.

Madonna a adopté Mercy après son divorce en 2008 avec Guy Ritchie. En mai 2009, elle a demandé l’adoption de l’enfant de trois ans du Malawi. Elle et Guy avaient précédemment adopté leur fils, David Banda, en 2008 après en avoir fait la demande deux ans auparavant. Pendant ce temps, Stella et Estere ont également été adoptées du Malawi à l’âge de cinq ans (en 2017). De plus, Madonna a deux enfants biologiques – sa fille aînée, Lourdes Léondont le père est Carlos Léonest né en 1996, suivi d’un fils, Rocco Ritchiequ’elle partage avec Guy, en août 2000.

Bien qu’il semble que Mercy, Stella et Estere suivent peut-être les traces musicales de leur mère, elles ne sont pas les premiers enfants de la famille à montrer un talent pour la scène ! Lourdes est mannequin depuis des années et a récemment commencé sa propre carrière musicale. Pendant ce temps, Rocco semble s’inspirer de son père réalisateur, avec plusieurs crédits d’acteur à son actif.

