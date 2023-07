Les filles de Love Island révèlent une transformation incroyable alors qu’elles se préparent pour la déclaration d’amour finale

Les insulaires pouvaient être vus porter des vêtements glamour avant le dernier épisode de la série.

La série dix tire à sa fin épique, mais les Islanders ont encore une étape à franchir.

Dans l’épisode choquant de ce soir, les candidats ont découvert qui le public avait décidé de sauver de l’élimination – après que deux couples aient été mis en danger à la suite du vote de compatibilité des insulaires.

Au cours de l’avant-dernier épisode de la série, nous avons vu Mitchel Taylor et Ella Barnes se faire larguer de la villa.

Laissant Molly Marsh et Zachariah Noble, Jess Harding et Sammy Root, Whitney Adebayo et Lochan Nowacki et Tyrique Hyde et Ella Thomas comme finalistes de Love Island 2023.

Maya Jama nous a également servi une portion supplémentaire du drame de Love Island ce soir, invitant Scott Van Der Sluis et Abi Moores sur le canapé Aftersun, ainsi que le duo fraîchement coupé (Mitch et Ella b).

Le Jama était également accompagné de fanatiques de Love Island et de vétérans de la villa : Olivia Attwood, Sam Thompson, Dami Hope, Indiyah Polack et Zara McDermott.

À la fin de l’épisode, Maya a partagé un aperçu sain des finalistes habillés en tenue glamour, où on pouvait les voir se préparer à faire leurs dernières déclarations d’amour.

C’est là que les Islanders préparent des discours sincères et annoncent leurs sentiments à leur partenaire, pour célébrer le dernier épisode de la série.

Les garçons ont enfilé des costumes pour l’occasion et les filles étaient superbes en robes de soirée.

Demain soir, la série se terminera et une villa King and Queen sera couronnée.

La finale estivale de Love Island 2023 sera diffusée sur ITV2 et ITVX à 21 heures demain.

