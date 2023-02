Les filles de Love Island rencontreront SIX nouveaux garçons ce soir alors que le tournage de Casa Amor démarre

LOVE Island se réchauffe à nouveau alors que les filles sont présentées à SIX nouveaux gars à Casa Amor.

Le Soleil peut révéler en exclusivité que les insulaires iront dans une nouvelle villa pour rencontrer leurs nouveaux prétendants potentiels.

Érotème

Les filles rencontreront six nouveaux garçons dans le dernier rebondissement de l’émission[/caption] Érotème

Casa Amor s’apprête à “faire bouger les choses” dans la villa[/caption]

Cela fait suite à un double dumping choc sur les émissions à succès ITV2 et ITVX.

Une source a déclaré: “Si les fans de Love Island pensaient qu’il y avait eu un drame dans la série jusqu’à présent, ils n’ont encore rien vu.

“Les producteurs s’assurent que Casa Amor va vraiment faire bouger les choses.

“Le tournage commence ce soir dans une deuxième villa où les filles seront présentées à six nouveaux mecs sexy.

“Ça va être une torture pour les garçons restés dans la villa.”

Le Sun a révélé plus tôt dans la journée comment deux personnes avaient été expulsées de la série lors d’un dumping choc.

Dans les scènes qui devraient se dérouler ce soir et dimanche, les fans verront le couple le moins populaire être envoyé faire ses valises.

Tanyel a été obligée de faire sa valise Love Island et de retourner au Royaume-Uni après avoir été laissée célibataire lors de l’accouplement brutal de jeudi.

Elle a été expulsée après que les garçons de Love Island aient reçu tout le pouvoir – et Ron Hall, avec qui beaucoup pensent qu’elle voulait vraiment une relation, n’a pas sauvé le coiffeur londonien.

Kai a choisi de sauver Olivia, et le Tanyel a été laissé aux côtés d’Ellie.

Ellie a été sauvée par Jordan – après qu’Olivia lui ait donné un discours d’encouragement plus tôt dans la journée – laissant Tanyel lui dire au revoir.

Mais les téléspectateurs sont restés catégoriques Olivia a conspiré pour renvoyer Tanyel à la maison – après que son ancien ennemi Zara ait également obtenu la côtelette.

Ils étaient convaincus qu’Olivia s’était débarrassée de sa concurrence dans la demeure sud-africaine.

L’un d’eux a écrit sur Twitter : « Pourquoi est-ce que chaque fois qu’Olivia n’aime pas quelqu’un, toute la villa ne l’aime pas non plus et ils finissent par se faire larguer ?? Tous sont des perdants et des suiveurs.

Une seconde a fait rage : « Le nombre de personnes qui ont été sacrifiées au profit d’Olivia. Qu’est-ce qu’elle a sur les scénaristes ? Croyez-moi, je prie pour sa chute !!! »

Un troisième a déclaré: «Nah Olivia doit avoir quelque chose sur tout le monde là-dedans, car comment se fait-il que les deux personnes sur lesquelles elle avait des cibles soient parties? Qui est le suivant?”

Actuellement, ceux qui sont couplés dans l’émission sont Olivia et Kai, Will et Jessie, Tanya et Shaq, Ron et Lana, Claudia et Casey, Tom et Samie et Ellie et Jordan.

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2 et ITVX