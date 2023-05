Les filles de Love Island ravivent les rumeurs de querelle alors qu’elles se dirigent vers une soirée sans leurs co-stars

LES filles de Love Island se sont éclatées pour une réunion sauvage hier soir – mais tout le monde n’a pas été invité.

Tanyel Raven a été rejointe par ses co-stars Samie Elishi, Lana Jenkins et Zara Deniz Lackenby-Brown pour célébrer son 27e anniversaire.

Les filles de Love Island réunies pour une folle soirée à Knightsbridge[/caption] Éclaboussure

Les stars de télé-réalité se sont éclatées pour une soirée bien arrosée au restaurant chic Sumason Twiga à Knightsbridge.

Tanyel était glamour dans une robe fendue à hauteur de cuisse en satin crème et des talons moelleux, tandis que la meilleure amie Zara portait un haut court mouchoir vert, une mini-jupe assortie et portait un sac à main Fendi.

Zara, 25 ans, a montré ses épingles toniques dans le numéro sexy, ajoutant de la hauteur avec une paire de talons à peine là.

Lana, 25 ans, avait l’air chic sans effort dans une paire de jeans déchirés et un haut court dos nu scintillant vert citron.

Samie a apporté le glamour dans une jupe longue et un haut marron, qui comportaient une fente aux cuisses avec des détails en plumes.

Les filles ont provoqué une tempête alors qu’elles se pavanaient dans Londres vendredi soir.

Les dames étaient tout sourire alors qu’elles se réunissaient deux mois seulement après avoir quitté la villa – mais il manquait quelques visages.

Certaines des filles d’origine n’étaient pas à la réunion, notamment Olivia Hawkins et Tanya Manhenga.

Pendant ce temps, Jessie Wynter, Sanam Harrinanan et Claudia Fogarty n’étaient pas non plus présentes.

Ce n’est un secret pour personne que les filles de la villa se sont affrontées pendant et après la villa.

Le mois dernier, Zara a déclaré au Sun qu’elle n’avait «plus rien à dire» à son ex-copine Olivia Hawkins après que le couple se soit disputé dans l’émission de rencontres ITV2.

Le mannequin a déclaré: « J’ai de bonnes vibrations avec tout le monde, mais j’ai l’impression qu’Olivia est le problème récurrent. »

Zara et Olivia, 27 ans, se sont livrées à une série de disputes enflammées dans la villa et ont à plusieurs reprises verrouillé les cornes depuis la fin du spectacle.

S’adressant exclusivement à The Sun, Zara a déclaré: « Nous avons tous clarifié l’air maintenant, mais évidemment vous n’allez pas vous entendre avec tout le monde.

« Je n’ai plus rien à dire à Olivia pour être honnête, nous l’avons vue au dernier événement et il fait très froid.

« Tout le monde que j’aime, j’ai de bonnes vibrations avec tout le monde mais j’ai l’impression qu’elle a été le problème récurrent personnellement. »

Pendant ce temps, Tanyel a révélé qu’elle et sa co-vedette Tanya Manhenga avaient finalement mis fin à leur « querelle amère ».

« Avec Tanya, j’ai résolu les choses, nous sommes civils maintenant », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté: « Mais pour moi, j’ai l’impression que lorsque quelqu’un franchit une ligne et que vous voyez un comportement cohérent avec lui où il est très faux, je ne donnerai jamais une autre chance à cette personne – c’est pourquoi je suis amie avec quelqu’un comme Zara, Ron et Lana.

Cela vient après que Zara et Tanyel aient relancé leurs querelles avec Olivia après qu’elle les ait qualifiées de « méchantes filles » pour avoir dénoncé les commentaires qu’elle avait faits sur TikTok.

Les copains se sont adressés à Olivia en les balayant sur TikTok et Instagram et ont également dénoncé Tanya pour « mentir et tordre des choses ».

Mais il y avait quelques visages manquants[/caption] Éclaboussure Éclaboussure

Zara a flashé ses épingles toniques dans une mini-jupe à motifs verts[/caption] Éclaboussure

Lana avait l’air chic dans un jean déchiré et un haut court dos nu[/caption]