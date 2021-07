Les filles de Love Island ont l’air parfaites dans des costumes de chat sexy avant le dumping brutal

LES filles de Love Island ont fait leurs meilleures impressions de chat sexy en participant au dernier défi.

Dans les scènes diffusées ce soir, les filles portent des justaucorps avec des oreilles de chat alors qu’elles traversent la chatière géante avant de plonger dans un bol de lait.

ITV

AJ a fait monter la température habillé en chat[/caption]

ITV

Chloé a fait tout le spectacle dans son costume de casting[/caption]

Les filles ont ensuite récupéré leur garçon de la cage alors qu’elles se couchaient sur un piège à souris géant et partageaient un baiser.

S’exprimant dans la cabane de plage avec Liberty après le défi, Jake a déclaré: « C’était vraiment sexy et j’ai apprécié le baiser! »

Ailleurs dans l’épisode, les insulaires se rassemblent devant le foyer pour le recouplage de ce soir.

Les filles se tiennent devant le foyer et c’est aux garçons de choisir.

En tant que nouvelle arrivée, AJ choisit en premier et déclare : « J’aimerais me mettre en couple avec ce garçon parce qu’il est avant tout magnifique.

« Depuis mon arrivée à la Villa, il m’a fait me sentir tellement à l’aise. Il a toutes les bonnes mœurs que je recherche chez quelqu’un à long terme…. »

Elle est la seule fille qui sera autorisée à décider de son sort ce soir.

Les garçons prennent alors leur décision en commençant par le nouveau garçon Danny. Mais quelle fille restera célibataire et quittera Love Island ce soir ?

Les téléspectateurs ont prédit que Millie Court serait envoyé emballer alors qu’AJ Bunker déménage pour Liam Reardon dans le cadre d’un recouplage de choc.

Une personne a écrit : « Si AJ choisit Liam et que Millie se fait larguer… je serai furieux. #île de l’amour »

Un autre a posté: « Imaginez qu’AJ choisisse Liam, Millie finit par devoir partir et Liam l’accompagne. #île de l’amour »

Un troisième a partagé: «AJ ferait mieux de ne pas choisir Liam et risquer que Millie soit larguée. #île de l’amour »

La beauté du Hertfordshire AJ est entrée dans la villa plus tôt cette semaine et a greffé les gars depuis son arrivée.

AJ a fait la connaissance d’Aaron Francis et d’Hugo Hammond, tous deux étant dans des couples « d’amitié », mais n’a pas non plus peur d’obtenir ce qu’elle veut.

Elle a également des yeux pour le beau gosse gallois Liam, 21 ans, admettant qu’elle est attirée par lui en raison de leur « chimie sexuelle ».

LOVE ISLAND, CE SOIR À 21H SUR ITV2 ET ITV HUB

ITV

Une fille est renvoyée chez elle ce soir[/caption]

ITV

Lucinda avait l’air de s’amuser[/caption]

ITV

Les garçons étaient habillés en souris[/caption]