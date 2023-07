Les filles de Love Island Casa Amor révélées en entier alors que Molly Marsh fait un retour choquant

LOVE Island a révélé la liste complète des filles rejoignant Casa Amor.

Dans un aperçu à la fin de l’émission de ce soir (30 juin), les nouvelles dames ont été montrées dans le teaser de dimanche soir – et il y avait un visage familier dans le mélange.

Comme The Sun l’a révélé en exclusivité plus tôt ce soir, Molly Marsh a fait un retour sensationnel à la villa et entre avec les autres filles de Casa.

Aux côtés de Molly, les nouvelles filles sont : Tink Reading, Danielle Mazhindu, Amber Wise, Gabby Jeffery et Abi Moores.

Ils suivent les garçons, qui ont été présentés dans l’émission de vendredi après que les filles d’origine aient été emmenées à Casa Amor par l’invité spécial Neyo.