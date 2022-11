Les filles de Lori Loughlin et Candace Cameron Bure traînent sur TikTok – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Full house les fans se réjouissent ! Les filles de tante Becky et DJ Tanner sont de bonnes amies dans la vraie vie ! Candace Cameron-Bure’s la fille Natasha a posté un TikTok avec une apparition surprise de de Lori Loughlin la fille Olivia Jade le mardi 1er novembre. Natasha, 24 ans, se rendait sur le site de partage de vidéos pour promouvoir son dernier single “Her, Place” quand Olivia, 23 ans, a fait une apparition, tout droit sortie d’une sitcom.

@natashabure ❤️ Elle, à la place maintenant ♬ Elle, à la place – Natasha Bure

La vidéo a commencé avec Natasha assise centrée sur la caméra, alors qu’Olivia franchissait la porte. Lorsqu’Olivia est entrée, elle a synchronisé la chanson sur les lèvres et a mimé de façon spectaculaire le chant dans un microphone, tombant même à genoux. Natasha a souri en voyant ce que faisait son copain, mais a également commencé à rire. Après qu’Olivia ait été hors cadre, Natasha s’est synchronisée sur les lèvres, et le Danser avec les étoiles alum s’est levée et a fait sa sortie, suivie d’un chien.

La chanteuse, qui ressemble tellement à sa mère, a porté un haut noir à manches longues pour la vidéo. Olivia avait l’air super décontractée dans un pantalon de pyjama et un pull blanc. Dans le texte à l’écran, Natasha a demandé à ses abonnés de découvrir sa dernière chanson, qui est une ballade déchirante. “Allez diffuser ma nouvelle chanson ‘Her, Place’ Ily”, a-t-elle écrit.

C’est tellement agréable de voir que les filles de Candace et Lori semblent être de si bonnes amies, toutes ces années après que les deux actrices ont partagé la vedette dans Full house. En plus du fait que leurs mères soient des stars de la sitcom classique, Olivia et Natasha ont une autre chose en commun : elles ont toutes les deux participé à des émissions de télé-réalité. Natasha a été présentée dans la saison 11 de La voix, où elle a interprété de magnifiques interprétations de “Cry Me a River” de Justin Timberlake et “Je ne peux pas m’empêcher de tomber amoureux” de Elvis Presley. Olivia a fait ses débuts dans la réalité en 2021, en tant que l’une des célébrités présentées dans la saison 30 de Danser avec les étoiles.

Avec leurs deux mères en vedette dans Full house et le redémarrage de Netflix des années plus tard, les deux jeunes femmes ont été ouvertes sur leur proximité toute leur vie. Quand Olivia a été choisie DWTSNatasha lui a souhaité bonne chance et a expliqué comment elles avaient grandi ensemble, comme des «sœurs», dans une interview avec NousWeekly. “Je l’aime et je suis si fier d’elle, comme, elle le tue. J’espère qu’ils iront jusqu’au bout », a-t-elle déclaré. “C’est juste, comme, une dynamique amusante et intéressante aussi. Quand vous deux [have] un de tes parents dans une émission ensemble et puis tu as le même âge et tu es amis. C’est super amusant.