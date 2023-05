Les filles de Loretta Lynn honorent l’héritage de la défunte mère, la foi: « Le paradis doit être l’endroit le plus heureux sur terre »

Les filles de Loretta Lynn gardent à cœur le souvenir de la légende de la musique country après sa mort dévastatrice.

Dans une interview mardi, Peggy et Patsy Lynn ont expliqué à quel point la foi était vraiment importante pour leur mère.

« Peu importe la foi… que les gens ont dans leur vie… ma mère était une fervente croyante », a déclaré Patsy lors d’une apparition dans « Today ».

« Cela nous a donné de l’espoir de la revoir et qu’elle sache qu’elle va nous revoir. »

LORETTA LYNN, ICÔNE DE LA MUSIQUE COUNTRY, MORT À 90 ANS

Les commentaires des filles de Lynn font suite à la sortie de son livre « Une chanson et une prière : 30 dévotions inspirées de mes chansons préférées ».

Le livre est une collection de dévotions combinées avec des paroles de chansons qui offrent une forme unique de culte, selon le synopsis du livre.

L’interprète de « Coal Miner’s Daughter » a écrit que « le paradis doit être l’endroit le plus heureux sur terre ».

L’autre fille de Lynn, Peggy, a ajouté que leur mère était une travailleuse incroyablement acharnée avant sa mort.

« Maman était l’une de ces personnes qui… travaillait sur plusieurs choses différentes, » fit remarquer Peggy.

« Elle écrivait toujours des chansons et toutes sortes de choses… elle avait toujours tellement de fers au feu. »

Patsy a rappelé l’éthique de travail inspirante du Country Music Hall of Famer et comment elle transparaissait dans son travail légendaire.

« La créativité est la créativité… et quoi qu’il arrive, vous ne vous arrêtez jamais », a-t-elle fait remarquer.

LORETTA LYNN REÇOIT SON 90E ANNIVERSAIRE DE LA PART DES GRANDS MUSIQUES COUNTRY GARTH BROOKS, DOLLY PARTON ET PLUS ENCORE

Peggy et Patsy ont poursuivi en expliquant comment elles faisaient face à la mort de leur mère depuis son décès en octobre 2022.

« Nous allons bien. Vous devez en quelque sorte traverser ces émotions et ce voyage… », a déclaré Peggy.

Pour honorer Lynn le jour de la fête des mères, Peggy et Patsy ont déclaré qu’elles avaient préparé le dessert préféré de leur mère – le pudding à la banane fait maison – et passé du temps avec leurs proches.

LORETTA LYNN DÉCLARE QUE LA MUSIQUE COUNTRY EST MORTE : « JE ME FOU DE ÇA »

« Quand tout le reste a échoué, c’est ce que nous pouvions lui faire manger », a expliqué Peggy.

« Nous venons d’une grande famille… vous vous entourez de votre famille les jours difficiles, c’est ce qui vous aide à traverser cela », a poursuivi Patsy.

Loretta Lynn avait 90 ans lorsqu’elle est décédée.

« Notre précieuse maman, Loretta Lynn, est décédée paisiblement ce matin, le 4 octobre, dans son sommeil à la maison dans son ranch bien-aimé à Hurricane Mills », a déclaré la famille dans un communiqué partagé avec Fox News Digital à l’époque.

Tout au long de la carrière de Lynn, qui a duré 60 ans, elle a remporté tous les prix de musique connus des musiciens et a été intronisée au County Music Hall of Fame en 1988.

Lynn a épousé Oliver Lynn en 1948 à l’âge de 15 ans, selon les archives judiciaires.

Elle et son mari ont été mariés pendant près de 50 ans avant sa mort en 1996. Ils ont eu six enfants : Betty, Jack, Ernest et Clara, puis les jumelles Patsy et Peggy. Elle avait 17 petits-enfants et quatre beaux-petits-enfants.

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.