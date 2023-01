Les filles de Lisa Marie Presley héritent de Graceland d’Elvis Presley Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : James Atoa/Everett Collection

Quatre jours après Lisa Marie Presleyest mort le 12 janvier, PERSONNES a confirmé que son père, Elvis PresleyLa succession de Graceland ira à ses trois filles. La propriété de Memphis, dans le Tennessee, fait partie du Elvis Presley Trust, que Lisa a fondé en 1993. La défunte chanteuse a hérité de la succession de son père à sa mort en 1977, et plus tard, elle a créé une nouvelle fiducie lorsque la première a été dissoute à son 25e anniversaire. . la mère de Lise, Priscille Presley, 77 ans, était co-administratrice jusqu’à ce qu’elle occupe un poste de «conseiller» en 1998, selon le site officiel de Graceland. Maintenant, les trois filles de Lisa : Riley Keough33 ans et jumeaux Harper Vivienne Ann et Finley Aaron L’amour14 ans, héritera de la belle propriété.

Plus à propos lisa marie presley

Graceland a été la résidence personnelle du roi du rock n ‘roll pendant de nombreuses années jusqu’à sa mort tragique en 1977. Plus tard, le domaine a été ouvert au public en raison d’un problème de «liquidité» en 1982. La propriété s’étend sur un total de 13,8 acres et maintenant comprend un hôtel où les clients peuvent réserver des chambres et séjourner. Certaines des pièces qu’Elvis occupait autrefois et sont ouvertes à la visite comprennent le salon, la chambre de ses parents, la cuisine, la salle de télévision, la salle de billard, la célèbre Jungle Room, le bureau de son père, le Trophy Building, le Racquetball Building, et jardin de méditation.

La nouvelle de l’héritage de ses filles survient, comme mentionné ci-dessus, quatre jours après la mort de Lisa le 12 janvier. Après avoir subi un arrêt cardiaque ce jeudi, la fille unique d’Elvis et Priscilla était malheureusement décédée quelques heures plus tard. Plus tard, Priscilla a confirmé la nouvelle à PA. “C’est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma belle fille Lisa Marie nous a laissée”, lit-on dans sa déclaration. “C’était la femme la plus passionnée, la plus forte et la plus aimante que j’aie jamais connue. Nous demandons la confidentialité alors que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l’amour et les prières. Pour le moment, il n’y aura pas d’autre commentaire. »

Sa fille, Riley, a confirmé HollywoodLa Vie via un représentant que sa défunte mère sera enterrée aux côtés de son père à Graceland. Outre le hitmaker “Burning Love”, certains des autres membres de la famille Presley sont enterrés dans le domaine, y compris le père d’Elvis, Vernonsa mère, Gladyset sa grand-mère, Minnie-Maeselon Divertissement ce soir. De plus, il y a aussi une pierre commémorative pour son frère jumeau décédé à la naissance en 1935. Notamment, lors d’une interview de 2012 avec le AUJOURD’HUI spectacle, Lisa a déclaré au point de vente qu’elle était toujours remplie de joie à Graceland. “Cela me rappelle toujours quand j’étais le plus heureux, je pense, de ma vie. Cela me ramène toujours là quand je reviens », a-t-elle déclaré à l’époque.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La dernière apparition publique de Lisa a eu lieu lors de la 80e cérémonie annuelle des Golden Globe Awards le 10 janvier. C’est là qu’elle et sa mère ont assisté pour soutenir le premier gagnant Austin Butler31 ans, pour son Golden Globe Award pour son rôle dans Elvis. Un jour après le décès de Lisa, Austin a publié une déclaration via son représentant en réponse à la sombre nouvelle. “Mon cœur est complètement brisé pour [her children] Riley, Finley, Harper et Priscilla à la perte tragique et inattendue de Lisa Marie », a commencé la déclaration. “Je suis éternellement reconnaissante pour le moment où j’ai eu la chance d’être près de sa lumière vive et je chérirai à jamais les moments calmes que nous avons partagés. Sa chaleur, son amour et son authenticité resteront à jamais dans les mémoires.

Lisa était auparavant mariée à Michel Lockwood de 2006 jusqu’à ce qu’ils demandent le divorce en 2016, leur divorce n’a été finalisé qu’en 2021. Elle a également été mariée au défunt chanteur Michael Jackson et Nicolas Cage. Son premier mariage était avec Danny Keoughavec qui elle a été mariée de 1988 à 1994. Elle n’était pas mariée au moment de sa mort.

Lien connexe Lié: Navarone Garibaldi : 5 choses sur le demi-frère de Lisa Marie, 35 ans, qui pleure sa mort

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.