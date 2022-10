Les filles de la révolution américaine nomment le gagnant du prix du bon citoyen 2022 – Shaw Local

Liana Ledergerber, fille de Jay et Kristin Ledergerber, a été nommée lauréate du prix DAR Good Citizen 2022-2023 de la Bureau Valley High School de Manlius.

Choisi par la faculté et la classe senior, Ledergerber a été sélectionné sur la base des critères de fiabilité, de service, de leadership et de patriotisme.

Ledergerber a été au tableau d’honneur tout au long du lycée et a été intronisé à la National Honor Society en tant que junior.

Au lycée, elle a été active dans Interact, Spanish Club, Science Club, Home Ec Club, Recycling Club et Softball en plus d’être officier de classe. En dehors de l’école, elle a fait du bénévolat avec son Rotary local, Pass It Along, ainsi que divers événements au sein de sa communauté.

Ledergerber envisage de fréquenter le Sauk Valley Community College, puis d’être transféré à l’Université de Floride pour se spécialiser en justice pénale et en criminalistique.