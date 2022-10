Les Filles de la Révolution américaine marquent la Semaine de la Constitution – Shaw Local

WASHINGTON DC – La Société nationale des Filles de la Révolution américaine a célébré la Semaine de la Constitution du 17 au 23 septembre.

La Semaine de la Constitution a commencé en 1955 lorsque le DAR a demandé au Congrès américain de consacrer du 17 au 23 septembre de chaque année à la commémoration de la Constitution. La résolution a été adoptée et promulguée le jeudi 2 août 1956.

Les objectifs des Semaines de la Constitution sont notamment d’encourager l’étude des événements historiques qui ont conduit à l’élaboration de la Constitution ; rappelant au public que la Constitution est la base de l’héritage américain et le fondement de son mode de vie ; et mettre l’accent sur la responsabilité des citoyens américains de protéger, défendre et préserver la Constitution américaine.

DAR compte 190 000 membres dans 3 000 chapitres à travers le pays et à l’étranger. Les membres du DAR promeuvent la préservation historique, l’éducation et le patriotisme par le biais d’événements commémoratifs, de bourses et d’initiatives éducatives, de programmes de citoyenneté, de services aux anciens combattants, de services communautaires significatifs et plus encore.

Pour plus d’informations, visitez dar.org.