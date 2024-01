Les Filles de la Photo : Y Voir Clair

Y VOIR CLAIR dans le méli-mélo de la photo (VOIR CLAIREMENT dans le méli-mélo de la photographie) initié par Les Filles de la Photoest un Papier blanc de bonnes pratiques et est le résultat d’une concertation avec toutes les parties prenantes de l’écosystème. Nécessaire, critique sans être moraliste, ce nouvel ouvrage vise à encourager les bonnes pratiques entre photographes et décideurs du secteur, œuvrant ainsi à une meilleure compréhension mutuelle et une plus grande efficacité dans le travail quotidien. « Faire une déclaration ensemble » : c’est aussi l’ambition à laquelle nous, Les Filles de la Photo, souhaitons contribuer pour toute une filière, afin d’aller vers une meilleure économie pour les photographes.

La genèse et le contenu de ce travail sont présentés lors d’une rencontre animée par Anne-Claire Meffre, entre Les Filles de la Photo, photographes et acteurs de l’écosystème à l’ADAGP avec la participation de Pascal Beausse conservateur, responsable du fonds photographique du National Centre des Arts Plastiques, Anne-Lise Broyer, photographe, Philippe Guionie, directeur de la Résidence 1+2 à Toulouse, Pierre Morel, photographe et Lucie Moriceau-Chastagner, responsable des collections photographiques du Musée de l’Armée, directrice adjointe du Département des Beaux-Arts et du Patrimoine.

Mettant en lumière les réalités et les enjeux – souvent mal compris – des différents acteurs, cet ouvrage compile également des recommandations et conseils concrets destinés à fluidifier les relations entre les photographes et leurs interlocuteurs. Sur un ton fougueux et bienveillant, ce guide cherche à désamorcer les situations surprenantes vécues dans tous les domaines de la photographie : écoles, agences de communication, annonceurs, agents, médias, festivals, résidences, récompenses, galeries, maisons d’édition, institutions.

Structurés autour de ces axes clés, les différents chapitres sont l’aboutissement d’un travail collaboratif rigoureux : 33 entretiens approfondis avec des photographes ainsi que 10 tables rondes réunissant 100 acteurs professionnels de l’écosystème photographique ont permis de verbaliser les blocages et les dérapages de chacun. des autres, mais aussi et surtout de partager des exemples vertueux et des solutions tangibles. L’ouvrage formule les recommandations issues de toutes ces discussions à destination aussi bien des photographes que des décideurs du secteur. Chaque chapitre est divisé en deux parties : d’abord ce qui ressort des échanges avec les photographes, ou de tables rondes par métier, puis des conseils sous forme de liste, issus de ces échanges, adressés d’une part aux photographes, d’autre part. la main aux acteurs du domaine concerné. Toujours dans un souci de clarté, des définitions et aperçus des métiers et du rôle de ceux avec lesquels les photographes sont amenés à interagir tout au long de leur carrière sont donnés en annexe.

Enfin, « Les Essentiels » formule sous forme de « boussole » les principaux enseignements et recommandations exprimés par et pour les photographes et comédiens. Nous avons souhaité rendre ce livre accessible au plus grand nombre en le mettant à disposition, pendant un an, gratuitement, sur le site des Filles de la Photo sous forme de flipbook.

consulter gratuitement en ligne :

https://www.lesfillesdelaphoto.com/fr/forms/consultation-livre-blanc

acheter en version imprimée (prix public : 18 euros) en librairie ou sur ce lien :

https://achevedimpression.com/products/y-voir-clair