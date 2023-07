Les filles de Joliet West commencent leur randonnée dans la région – Shaw Local

Jeff Bailey a fait ses débuts en tant qu’entraîneur de bowling masculin à Plainfield South de la meilleure façon possible, les Cougars remportant le championnat d’État IHSA 2010 sous sa direction.

Maintenant, après quatre saisons avec South, Bailey en est à sa première saison en tant qu’entraîneur des filles à Joliet West. Pardonnez-lui s’il se demande parfois si l’histoire peut se répéter.

Les Tigers commencent ce qu’ils espèrent être un voyage dans l’État samedi lorsqu’ils accueilleront le Joliet West Regional à Town & Country Lanes, où Bailey est le gérant.

Morris, Minooka et Plainfield South sont d’autres entrées de la région qui, sur le papier, ont une chance de se qualifier pour la section Moline de la semaine prochaine. Joliet Central et des personnes de Reed-Custer sont également sur le terrain. Les quatre meilleures équipes et les 10 meilleurs individus ne faisant pas partie de ces équipes se qualifieront pour Moline, où se réuniront bon nombre des meilleures équipes de l’État.

Bolingbrook, Plainfield Central, Plainfield East, Plainfield North et Romeoville participeront au Bolingbrook Regional, qui enverra également quatre équipes à Moline.

Les régionaux organisés par Sandburg et Andrew, quant à eux, feront avancer quatre équipes chacune au Morgan Park Sectional. Lockport et Lemont sont à Sandburg et Lincoln-Way West, Lincoln-Way Central, Lincoln-Way East et Peotone sont à Andrew.

Minooka, qui vient de remporter le championnat de la Southwest Prairie Conference, a fait quatre voyages consécutifs dans l’État sous la direction de l’entraîneur Frank Yudzentis. Morris a remporté le tournoi Northern Illinois Big 12 East.

Emily Koulis de Minooka a été la championne individuelle du tournoi SPC avec un total de 1 331 pour six matchs et a été rejointe dans l’équipe de toutes les conférences par ses coéquipières Lexi Jones et Kourtney Sickler.

Joliet West a mis fin à la mainmise de Lockport sur le championnat du tournoi SouthWest Suburban Blue et est prêt à faire sa course.

« Nous pensons que nous avons une bonne chance de nous battre pour arriver à l’état », a déclaré Bailey. «Nous avons éloigné la conférence de Lockport, qui, je crois, a détenu la couronne au cours des trois dernières années.

«Nous avons un grand élan à la sortie de la conférence. Lockport a une autre équipe solide et les vaincre a été énorme pour nous. Nous sommes vraiment concentrés maintenant.

La formation régulière des Tigers comprend les seniors Julie Kowalski et Desiray Keigan et les étudiants de deuxième année Gracie Plese, Taylor Bailey et Melissa March. Kowalski a une moyenne de 212, Plese 204, Taylor Bailey 203, March 190 et Keigan 185. Taylor Bailey est la fille de l’entraîneur. Tous sauf Keigan faisaient partie de la conférence.

« Nous avons en quelque sorte parcouru la saison en roue libre et nous atteignons notre rythme maintenant », a déclaré Jeff Bailey. « La clé pour nous sera de rester ensemble en équipe, de rester mentalement dans le match. Tout est mental. Nous ne pouvons pas nous rabaisser si nous avons un mauvais cadre ou un mauvais match.

Bailey a déclaré que les offres régionales « sont assez concurrentielles. Minooka, Morris, Plainfield South et nous sommes tous de bonnes équipes.

Les Tigers ont l’avantage perçu de jouer aux quilles à domicile dans la région (Town & Country est également la maison de Minooka). West a terminé deuxième du StrikeFest de 44 équipes à T&C plus tôt cette saison.

Mais Bailey a déclaré que cela pouvait fonctionner dans les deux sens.

« Nous sommes plus à l’aise d’entrer dans un régional sur nos voies privées », a-t-il déclaré. «Mais parfois, vous êtes presque trop à l’aise. Vous arrivez avec plus de concentration lorsque vous êtes sur des voies inconnues.