Les filles de Jessica Alba ont l’air si grandes sur les photos d’une soirée entre filles – Hollywood Life

Jessica Alba est une maman cool! L’actrice de 41 ans et mère de trois enfants a posé avec ses filles, Honneur14, et Havre, 11 ans, avant leur soirée entre filles sur une photo Instagram (voir ci-dessous) qu’elle a postée le mercredi soir 9 novembre. Jessica et ses filles étaient vêtues des tenues de soirée les plus mignonnes pour filles, avec Jessica radieuse dans un débardeur noir ajusté robe supérieure qui comportait des boutons excentriques dorés sur le thème de l’automne au milieu. Elle avait ses cheveux brun foncé bouclés et portait des collants noirs transparents sous la robe pour se tenir au chaud.

Ses filles avaient l’air si grandes, l’adolescente Honor ayant l’air confortable dans une mini-jupe noire et blanche, un haut noir et une veste en cuir noire. Sa sœur cadette portait une jupe à carreaux jaune et noire, un débardeur noir et un cardigan noir chaud. Les deux filles avaient les cheveux mi-longs soufflés. Honor a été accessoirisé avec un collier en argent, tandis que Haven a embelli son look avec un sac à bandoulière noir et des boucles d’oreilles créoles.

Le fils de 4 ans de Jessica Hayes a également rejoint la photo, et il avait l’air adorable comme toujours en pyjama à carreaux blanc et noir. “GNO avec mes meilleurs amis”, Jessica a légendé la photo avec un emoji jumeau et un emoji au cœur blanc.

Jessica a partagé une photo de famille pour la dernière fois le 14 octobre après leur passage au Family Style Food Festival à Los Angeles. Elle a fièrement posé avec ses trois enfants sur la première photo qu’elle a partagée, vue ci-dessous, ainsi qu’avec son mari de 14 ans, Trésorerie. La magnifique famille était habillée avec désinvolture, avec le Ange noir alun portant un jean cargo, un débardeur blanc et une veste rose, et Cash, 43 ans, optant pour un pantalon marron et une chemise boutonnée à rayures. Jessica avait certainement l’air heureuse de goûter au festival et a dit qu’elle appréciait “toutes les choses” dans la légende.

Jessica a posté une photo d’elle, Cash et Hayes à Halloween pour montrer leur adorable costume de famille. Hayes avait l’air prêt à faire le tour de la ville habillé en camion monstre, et ses parents qui le soutenaient lui servaient de mécaniciens. “Ce camion monstre … et ses mécaniciens … sont prêts pour le tour ou le traitement”, a écrit Jessica dans la légende.

Jessica s’est également assurée de publier sur sa fête Día de los Muertos, ce qui lui a permis de se souvenir de ses proches décédés. La célébration est une tradition mexicaine et Jessica est en partie mexicaine avec un lien fort avec ses racines. Elle a également été ouverte sur le fait de vouloir que ses filles adoptent leur origine mexicaine-américaine.

“Je veux que mes filles embrassent leurs racines latinos, sachent à quel point nous avons contribué à ce pays et comprennent que la route à parcourir est plus riche lorsque nous reconnaissons et embrassons notre héritage”, a-t-elle écrit dans un essai pour POPSUGAR. « Il ne s’agit pas seulement d’être américain ; Je pense qu’il est important d’être un citoyen du monde. Je suis incroyablement fière de mon héritage diversifié et je veux que mes filles ressentent la même chose.