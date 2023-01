Les filles de Channing Tatum et Sandra Bullock sont maintenant amies après ne pas s’entendre auparavant

Les filles de Channing Tatum et Sandra Bullock, Laila et Everly, ont résolu leurs problèmes préscolaires et sont maintenant les meilleures amies.

Il y a environ un an, les deux ont révélé dans un interview sur “The Late Late Show” qu’avant de jouer ensemble dans “The Lost City”, ils se sont tous les deux retrouvés dans le bureau du directeur de l’école maternelle de leurs filles après que la fille de Tatum, Everly, et la fille de Bullock, Laila, se soient livrées à de multiples “altercations”.

“Nous avons deux petites filles très, très volontaires que vous savez, à ce jeune âge, elles se côtoyaient beaucoup”, a déclaré Tatum à l’époque à propos de leur relation.

Tatum a partagé que le principal avait eu une idée pour aider les deux à s’entendre, ce qui les a mis à l’épreuve en voyant qui pourrait être le plus gentil avec l’autre. La tâche du principal a fini par fonctionner et a rapproché les filles.

Tatum a fait Test du détecteur de mensonges de Vanity Fair dans une vidéo publiée mardi, où il a fait le point sur l’amitié de la fille.

“Ils s’aiment maintenant, ils ne peuvent littéralement pas en avoir assez l’un de l’autre. Ils veulent juste sortir tout le temps”, a déclaré l’acteur de “Magic Mike”.

Bullock a également parlé de la relation entre Everly et Laila lors d’une entretien avec le New York Times en mars 2022, partageant que les filles se sont rapprochées pendant que leurs parents tournaient “The Lost City”.

“C’est la raison pour laquelle nous avons fait ce film, afin qu’ils puissent avoir une longue date de jeu sans COVID”, a déclaré le L’actrice de “Blind Side” a déclaré à la chaîne. “Nous avons même amené des motos là-bas. Tout ce qui nous importait, c’est qu’Everly et Laila s’amusaient comme des fous.”

Tatum partage Everly avec son ex-femme Jenna Dewan et Bullock a adopté Laila en 2015, après avoir adopté son fils Louis en 2010.