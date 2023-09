Les filles de Bruce Willis s’expriment après une mise à jour déchirante sur son état de santé

Deux des filles de Bruce Willis avec son ex-femme Demi Moore s’expriment après l’aveu déchirant d’Emma Heming selon lequel « il est difficile de savoir » si l’acteur est au courant de son diagnostic de démence frontotemporale.

« Je ne pourrais vraiment pas être plus fier de [Emma Heming Willis] pour avoir accepté de se faire connaître du public (même si c’est terrifiant !!!) pour partager l’histoire de notre famille au service de la sensibilisation au sujet de FTD », ont écrit Scout et Tallulah dans leurs histoires Instagram respectives, en lien avec le propre message d’Heming. à propos de l’expérience.

« Emma, ​​tu es une telle championne de cette cause et tu m’inspires CHAQUE F—ING JOUR avec ton courage et ton profond amour. Ton courage déplace des montagnes. »

LA FEMME DE BRUCE WILLIS DIT ‘C’EST DIFFICILE DE SAVOIR’ SI L’ACTEUR COMPREND SON DIAGNOSTIC DE DÉMENCE

Willis a une autre fille, Rumer, avec Moore.

« Je savais depuis longtemps que quelque chose n’allait pas », a récemment révélé Tallulah, 29 ans, dans un article qu’elle a écrit pour le magazine Vogue.

« Cela a commencé par une sorte de vague insensibilité, que la famille a imputée à la perte auditive d’Hollywood : ‘Parlez ! ‘Die Hard’ a gâché les oreilles de papa.’ Plus tard, cette insensibilité s’est élargie et je l’ai parfois pris personnellement. Il avait eu deux bébés avec ma belle-mère, Emma Heming Willis, et je pensais qu’il s’était désintéressé de moi. Même si cela n’aurait pas pu être plus éloigné de la vérité, mon adolescent mon cerveau s’est torturé avec des calculs erronés : je ne suis pas assez belle pour ma mère, je ne suis pas assez intéressante pour mon père », a-t-elle ajouté.

Heming est marié à Willis depuis 2009. Le couple partage les filles Mabel, 11 ans, et Evelyn, 9 ans.

« Nous sommes une famille très honnête et ouverte », a déclaré Heming à Hoda Kotb lors de son apparition lundi dans l’émission « Today ». « La chose la plus importante était… de dire quelle était la maladie. Expliquez de quoi il s’agit parce que quand on sait ce qu’est la maladie d’un point de vue médical, tout cela a du sens », a déclaré Heming à propos de la divulgation du diagnostic de son mari aux enfants du couple. .

« Il était donc important que nous leur fassions savoir de quoi il s’agissait parce que, vous savez, je ne veux pas qu’il y ait de stigmatisation ou de honte liée au diagnostic de leur père ou à toute forme de démence. »

« Ce que j’apprends, c’est que la démence est difficile. C’est dur pour la personne diagnostiquée. C’est également dur pour la famille. Et ce n’est pas différent pour Bruce, moi-même ou nos filles. » Heming a partagé . « Et quand ils disent qu’il s’agit d’une ‘maladie familiale’, c’est vraiment le cas. »