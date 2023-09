Les filles d’AR Rahman, Raheema et Khatija, défendent leur père après une controverse sur un concert

Le concert a eu lieu au palais Adityaram à Chennai le 10 septembre, attirant une foule massive de plus de 45 000 personnes. Cependant, de graves problèmes sont apparus. De nombreux détenteurs de billets se sont vu refuser l’entrée en raison de la surpopulation, provoquant une détresse. Des inquiétudes ont également été exprimées quant à la sécurité des femmes, des enfants et des personnes âgées.

En réponse à ces problèmes, la police de Tambaram a ouvert une enquête sur les événements de l’ACTC pour cause de surpopulation et de chaos de la circulation. Rahman et la société de gestion d’événements ont exprimé leur engagement à réparer les problèmes rencontrés par les spectateurs du concert. Une enquête est en cours pour résoudre ces problèmes et Rahman a promis d’indemniser les personnes concernées.

#ARRahman Le concert d’AR Rahman ce soir a été l’événement le plus traumatisant auquel j’ai jamais assisté. Des MILLIERS de personnes AVEC des billets ont été envoyées, pas autorisées à entrer parce que des milliers de BILLETS ÉTAIENT SURVENDU. Il n’y avait personne pour diriger qui que ce soit, la billetterie était abandonnée. pic.twitter.com/dgZ9mmiCbt Kamya Menon (@water_menon) 10 septembre 2023

À propos du front de travail

Côté travail, AR Rahman se produira en live à Londres à la fin de cette année. Il a également deux compositions de films Bollywood en préparation. Le chanteur donnera également des concerts en direct dans différents endroits du pays cette année.