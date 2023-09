Les filles d’AR Rahman blâment l’organisateur après des informations faisant état d’agressions sexuelles et de chaos lors du concert de Chennai : « 100 % de… »

Les filles d’AR Rahman, Raheema et Khatija, sont venues à son soutien et ont blâmé l’organisateur pour le chaos et la mauvaise gestion du concert de Chennai.

Le compositeur de musique oscarisé AR Rahman s’est retrouvé au milieu de controverses après la diffusion d’informations faisant état de femmes agressées et d’enfants blessés lors de son concert à Chennai. Les vidéos du chaos sont devenues virales sur les réseaux sociaux et les internautes ont critiqué le chanteur.

Aujourd’hui, les filles d’AR Rahman, Raheema et Khatija, sont venues à son soutien et ont accusé l’organisateur de chaos et de mauvaise gestion. Tous deux ont partagé la déclaration qui disait : « Depuis hier soir, tous les médias/médias sociaux parlent d’AR Rahman (comme un escroc) et certains font de la politique bon marché. La raison des circonstances malheureuses survenues hier est à 100% du côté des organisateurs ! Mais il a pris la responsabilité et a rendu des comptes (sic). Il a ajouté : « Réfléchissez avant de parler ! ».

Pendant ce temps, le chanteur s’est rendu sur Instagram et a rédigé ses excuses. Il a demandé à ses fans qui ont acheté des billets mais n’ont pas pu entrer de lui envoyer une copie de leurs billets afin qu’ils puissent être remboursés.

Il a tweeté : « Très cher Chennai Makkale, ceux d’entre vous qui ont acheté des billets et n’ont pas pu entrer en raison de circonstances malheureuses, veuillez partager une copie de votre achat de billet à [email protected] avec vos griefs. Notre équipe vous répondra dans les plus brefs délais.

Partageant la capture d’écran de son tweet sur Instagram, AR Rahman a écrit : « Certaines personnes m’appellent GOAT ………… laissez-moi être la chèvre sacrificielle cette fois pour que nous puissions tous nous réveiller… que l’art vivant de Chennai s’épanouisse avec une infrastructure de classe mondiale. , augmentation du tourisme, gestion efficace des foules, gestion du trafic, affinage des publics pour qu’ils suivent les règles .. créant une expérience sûre et surréaliste pour les enfants et les femmes .. Déclenchement d’une renaissance culturelle à Chennai célébrant nos talents locaux et internationaux méritants et illuminés !

Plus tôt, les organisateurs du concert d’AR Rahman ont présenté leurs excuses et ont assumé l’entière responsabilité de ce qui s’est passé dimanche sur place. Les organisateurs ont écrit : « Reconnaissant envers Chennai et le légendaire @arrahman Sir ! La réponse incroyable et la foule écrasante ont fait de notre spectacle un énorme succès. Ceux qui n’ont pas pu y assister en raison de la surpopulation, Nos sincères excuses. Nous assumons l’entière responsabilité et rendons des comptes. Nous sommes avec toi. #MarakkumaNenjam.