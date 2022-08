Les filles BLACKPINK Rosé, Jennie, Jisoo et Lisa ont mis le feu à la scène avec leurs mouvements de danse sur Pink Venom

Les filles BLACKPINK ne manquent jamais d’étourdir leurs fans avec leurs performances. Récemment, Rosé, Jennie, Jisoo et Lisa ont brûlé la scène des MTV VMA avec leur première performance sur Pink Venom lors de la remise annuelle des prix de MTV. Les fans ont été fascinés de voir des filles se produire en direct sur scène.

Les amoureux de BLACKPINK se sont rendus sur les réseaux sociaux et ont partagé le clip de leur performance. Ils ont félicité les filles pour avoir conquis la scène lors de la remise des prix américaine. Pour les non-initiés, Lisa a été nominée pour la MEILLEURE chanson L-Pop, tandis que le groupe de filles a deux nominations, Meilleure performance métaverse et Meilleur groupe.

Pendant ce temps, le clip du groupe de filles K-pop BLACKPINK’s Pink Venom a dépassé les 200 millions de vues sur YouTube, a déclaré son agence de gestion, rapporte Yonhap. La vidéo de son dernier single, sorti le 19 août, a franchi le cap à 2 h 11 samedi, selon YG Entertainment.

Il a réalisé l’exploit dans le deuxième temps le plus court parmi les artistes féminines de K-pop après la propre vidéo How You Like That de BLACKPINK. Le clip de Pink Venom a recueilli 90,4 millions de vues dans les 24 heures suivant sa sortie, établissant un nouveau record d’audience au premier jour parmi les artistes féminines du monde entier. La chanson s’est également classée 22e dans le Top 100 du British Official Singles Chart.

Le single sera inclus dans le deuxième album studio du groupe, “Born Pink”, qui sortira le 16 septembre. Il avait déjà obtenu plus de 2 millions de précommandes jeudi, deux semaines seulement après le début des achats anticipés. L’album marque la première sortie complète du groupe depuis son premier album studio intitulé “The Album” en octobre 2020.

Selon Billboard, Jennie a déclaré: «Je ne pense pas que le hip-hop se limite au rap. Regardez Rihanna, elle pourrait faire n’importe quoi dans le hip-hop. Le hip-hop signifie quelque chose de différent pour chacun. Pour moi, c’est l’esprit du cool—vibes, swag, peu importe les mots que vous pouvez utiliser. Je pense que le hip-hop de BLACKPINK est quelque chose que le monde n’a jamais vu auparavant. Nous, quatre filles dans la vingtaine d’horizons différents, utilisons le coréen et l’anglais pour tisser de la musique pop à base de hip-hop. Peut-être que si les rappeurs vraiment cool d’Amérique, qui font du «vrai hip-hop», nous regardent, cela peut ressembler un peu à des enfants qui font des choses. Notre hip-hop n’est pas du genre rebelle, mais nous faisons quelque chose de très cool. De quel hip-hop s’agit-il ? Je ne sais pas! C’est juste cool ! (Avec les contributions de l’IANS)