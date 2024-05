Les filles américaines commencent leurs règles plus tôt et mettent plus de temps à atteindre des cycles menstruels réguliers : Shots

basculer la légende Productions SDI/Getty Images/E+

Aux États-Unis, les filles ont leurs premières règles environ 6 mois plus tôt en moyenne que dans les années 1950 et 1960. Et de plus en plus de filles commencent à avoir leurs règles avant l’âge de 9 ans, ce qui est considéré comme un âge très précoce. C’est selon un grand nouvelle étude publié cette semaine dans la revue Réseau JAMA ouvert.

«Il est important d’éduquer les soignants, les parents et les prestataires de soins sur cette tendance afin que nous puissions également préparer nos enfants», déclare Dr Shruthi Mahalingaiah, co-auteur de l’étude et professeur adjoint de santé environnementale, reproductive et féminine à la Harvard TH Chan School of Public Health.

« Plus vous êtes jeune lorsque vous avez vos premières règles, c’est très déroutant. Il y a encore beaucoup de stigmatisation et de silence à ce sujet », dit Mahalingaiah.

L’étude est basée sur les données collectées auprès de plus de 71 000 femmes inscrites via l’application Apple Research sur leur iPhone, à qui il a été demandé de se rappeler quand elles ont commencé à avoir leurs règles. Les chercheurs ont découvert qu’en moyenne, les règles commençaient à 11,9 ans entre 2000 et 2005. C’est une baisse par rapport à l’âge de 12,5 ans entre 1950 et 1969.

De plus, le pourcentage de filles ayant eu leurs règles avant l’âge de 11 ans est passé de 8,6 % à 15,5 %, et celles qui ont commencé leurs règles avant l’âge de 9 ans ont plus que doublé.

L’étude a révélé cette tendance vers des périodes plus précoces dans tous les groupes démographiques, mais elle était beaucoup plus prononcée chez les filles issues de minorités raciales et ethniques et celles issues de revenus plus faibles.

Les chercheurs affirment qu’il est important de comprendre l’évolution des tendances en matière de menstruation, car la menstruation est un signe vital pour la santé.

« L’âge auquel une personne commence à avoir ses règles est en quelque sorte un baromètre de son état général », explique Lauren Houghton,un professeur adjoint d’épidémiologie à l’Université de Columbia qui a rédigé un commentaire accompagnant la nouvelle étude.

L’étude a également révélé que davantage de filles mettent plus de temps à atteindre des cycles menstruels réguliers. Les cycles menstruels irréguliers sont associés à plusieurs problèmes de santé, notamment le syndrome des ovaires polykystiques, ou SOPK. Et un âge plus précoce des premières règles est lié à plusieurs effets néfastes sur la santé, notamment un risque plus élevé de risque cardiovasculaire, d’obésité, de fausse couche et de décès prématuré. Il est également lié à plusieurs cancers, notamment le cancer des ovaires, de l’endomètre et du sein.

« Si une personne atteint ses premières règles avant l’âge de 12 ans, elle court un risque accru de 20 % de développer un cancer du sein », explique Houghton.

Lorsque l’on examine les populations, cela devient un problème de santé publique très important, dit Dr Frank Biro, clinicien et chercheur au centre médical de l’hôpital pour enfants de Cincinnati, dont les travaux se concentrent sur les facteurs à l’origine des changements dans la puberté et des risques pour la santé associés.

Biro cite d’autres recherches qui ont révélé que partout dans le monde, les filles développaient des bourgeons mammaires – généralement le premier signe de la puberté – six à 12 mois plus tôt qu’avant. Si l’on ajoute à cela la baisse de l’âge des premières règles, dit-il, « au cours des dix ou vingt prochaines années, on pourrait s’attendre à une augmentation des nouveaux cas de cancer du sein ».

Pourquoi cela arrive-t-il?

Alors, qu’est-ce qui se cache derrière le changement du calendrier des menstruations et de la puberté ?

« Lorsque nous recherchons des causes ou des explications, ce n’est pas qu’une seule chose. Cela dépend de plusieurs facteurs », explique Houghton.

Par exemple, on sait que l’obésité augmente le risque de puberté précoce chez les filles, et les taux d’obésité infantile sont en augmentation. Mais Houghton note que le stress est également un facteur connu et que les deux pourraient être liés.

« Lorsque nous sommes plus stressés, nous obtenons des hormones cortisol plus élevées, nous obtenons des hormones androgènes plus élevées », explique Hougton. « Et le tissu adipeux convertit ces hormones en œstrogènes. Et ce sont les œstrogènes qui signalent au corps de faire grossir les seins.» Les changements dans les niveaux d’œstrogènes signalent également au corps le début des règles.

Les perturbateurs endocriniens répandus dans l’environnement jouent probablement également un rôle. Par exemple, les phtalates – une classe de produits chimiques courants dans de nombreux produits cosmétiques et de soins personnels – sont connus pour interférer avec les hormones. Certains polluants atmosphériques sont également connus pour perturber le système endocrinien.

Alors, que peuvent faire les parents concernés ?

Selon les chercheurs, veiller à ce que les enfants aient une alimentation saine – avec beaucoup de fruits et de légumes – peut contribuer à atténuer certains facteurs de risque de puberté et de menstruations précoces. Une activité physique régulière est également importante. Dormir suffisamment peut aussi aider – quelques études ont associé des heures de coucher plus tardives et une durée de sommeil plus courte à une puberté plus précoce.

Mahalingaiah aimerait également voir les parents se préparer, ainsi que leurs enfants, au fait que les menstruations pourraient arriver plus tôt que prévu, afin que le moment venu, ils soient mentalement prêts.

Cette histoire a été éditée par Jane Greenhalgh