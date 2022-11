Les filles âgées de St.Charles, Genève, Batavia ont offert une bourse – Shaw Local

ST. CHARLES – Les lycéennes des lycées St. Charles Nord, St. Charles Est, Genève et Batavia peuvent postuler pour la bourse commémorative Jan Bateman Willenborg Philanthropic Educational Organization avant le 1er avril, a annoncé le groupe dans un communiqué de presse.

La famille Willenborg a créé la bourse en 2020 après le décès de Jan Willenborg, ancien membre bien-aimé et président de la section St. Charles de l’Organisation philanthropique pour l’éducation, OB / IL.

L’organisation éducative philanthropique célèbre les femmes qui aident les femmes à progresser depuis plus de 150 ans. Depuis sa création en 1869, l’organisation à but non lucratif a aidé plus de 119 000 femmes à poursuivre des objectifs éducatifs en offrant plus de 398 millions de dollars en subventions, bourses, récompenses et prêts.

Grâce à l’adhésion, la sororité PEO a réuni plus d’un demi-million de femmes aux États-Unis et au Canada qui se passionnent pour aider les femmes à progresser grâce à l’éducation tout en les soutenant et en les motivant, selon le communiqué.

En plus des philanthropies éducatives, l’organisation fournit un cadre de soutien et une communauté pour tous les membres avec près de 5 800 chapitres en Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur l’histoire des philanthropies éducatives et les histoires de femmes qui ont bénéficié des programmes, visitez peointernational.org.

Pour plus d’informations ou pour recevoir une candidature à la bourse commémorative Jan Bateman Willenborg PEO, envoyez un e-mail à jbwillenborgscholar@gmail.com.