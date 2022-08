Les filles afghanes face à un avenir incertain après 1 an sans école

KABOUL, Afghanistan (AP) – Pour la plupart des adolescentes en Afghanistan, cela fait un an qu’elles n’ont pas mis les pieds dans une salle de classe. En l’absence de signe que les talibans au pouvoir leur permettront de retourner à l’école, certains essaient de trouver des moyens d’empêcher l’éducation de stagner pour une génération de jeunes femmes.

Dans une maison de Kaboul, des dizaines de personnes se sont rassemblées récemment pour suivre des cours dans une école informelle créée par Sodaba Nazhand. Elle et sa sœur enseignent l’anglais, les sciences et les mathématiques aux filles qui devraient être à l’école secondaire.

“Lorsque les talibans ont voulu retirer aux femmes les droits à l’éducation et au travail, j’ai voulu m’opposer à leur décision en enseignant à ces filles”, a déclaré Nazhand à l’Associated Press.

C’est l’une des nombreuses écoles clandestines en activité depuis que les talibans ont pris le contrôle du pays il y a un an et interdit aux filles de poursuivre leurs études au-delà de la sixième année. Alors que les talibans ont permis aux femmes de continuer à fréquenter les universités, cette exception deviendra sans objet lorsqu’il n’y aura plus de filles diplômées du secondaire.

“Il n’y a aucun moyen de combler cette lacune, et cette situation est très triste et préoccupante”, a déclaré Nazhand.

L’agence humanitaire Save the Children a interrogé près de 1 700 garçons et filles âgés de 9 à 17 ans dans sept provinces pour évaluer l’impact des restrictions à l’éducation.

L’enquête, menée en mai et juin et publiée mercredi, a révélé que plus de 45% des filles ne vont pas à l’école, contre 20% des garçons. Il a également révélé que 26 % des filles présentaient des signes de dépression, contre 16 % des garçons.

La quasi-totalité de la population afghane a été plongée dans la pauvreté et des millions de personnes se sont retrouvées dans l’incapacité de nourrir leur famille lorsque le monde a interrompu le financement en réponse à la prise de pouvoir des talibans.

Les enseignants, les parents et les experts avertissent tous que les multiples crises du pays, y compris l’effondrement dévastateur de l’économie, s’avèrent particulièrement préjudiciables aux filles. Les talibans ont limité le travail des femmes, les ont encouragées à rester à la maison et ont émis des codes vestimentaires les obligeant à se couvrir le visage, à l’exception des yeux, bien que ces codes ne soient pas toujours appliqués.

La communauté internationale exige que les talibans ouvrent des écoles pour toutes les filles, et les États-Unis et l’UE ont élaboré des plans pour payer directement les salaires des enseignants afghans, en maintenant le secteur en marche sans faire passer les fonds par les talibans.

Mais la question de l’éducation des filles semble avoir été mêlée à des différends en coulisses entre les talibans. Certains membres du mouvement soutiennent le retour des filles à l’école, soit parce qu’ils n’y voient aucune objection religieuse, soit parce qu’ils veulent améliorer leurs liens avec le monde. D’autres, en particulier les anciens ruraux et tribaux qui constituent l’épine dorsale du mouvement, s’y opposent farouchement.

Lors de leur premier règne en Afghanistan dans les années 1990, les talibans ont imposé des restrictions beaucoup plus strictes aux femmes, interdisant l’école à toutes les filles, interdisant aux femmes de travailler et les obligeant à porter une burqa intégrale si elles sortaient.

Au cours des 20 années qui ont suivi le départ des talibans du pouvoir en 2001, toute une génération de femmes est retournée à l’école et au travail, en particulier dans les zones urbaines. Reconnaissant apparemment ces changements, les talibans ont rassuré les Afghans lorsqu’ils ont repris le contrôle l’année dernière qu’ils ne reviendraient pas à la lourde main du passé.

Les responsables ont publiquement insisté sur le fait qu’ils autoriseraient les adolescentes à retourner à l’école, mais affirment qu’il faut du temps pour mettre en place la logistique d’une ségrégation stricte entre les sexes afin d’assurer un “cadre islamique”.

Des espoirs ont été suscités en mars : juste avant le début de la nouvelle année scolaire, le ministère de l’Éducation taliban a proclamé que tout le monde serait autorisé à revenir. Mais le 23 mars, jour de la réouverture, la décision a été brusquement renversée, surprenant même les responsables du ministère. Il semble qu’à la dernière minute, le chef suprême des talibans, le mollah Haibatullah Akhundzada, se soit incliné devant l’opposition.

Shekiba Qaderi, une jeune de 16 ans, a rappelé comment elle s’est présentée ce jour-là, prête à commencer la 10e année. Elle et tous ses camarades de classe riaient et étaient excités, jusqu’à ce qu’un enseignant entre et leur dise de rentrer à la maison. Les filles ont fondu en larmes, a-t-elle dit. “C’était le pire moment de notre vie.”

Depuis lors, elle essaie de poursuivre ses études à la maison, en lisant ses manuels, ses romans et ses livres d’histoire. Elle étudie l’anglais à travers des films et des vidéos YouTube.

L’inégalité d’accès à l’éducation traverse les familles. Shekiba et une sœur cadette ne peuvent pas aller à son école, mais ses deux frères le peuvent. Sa sœur aînée étudie le droit dans une université privée. Mais c’est peu de réconfort, a déclaré leur père, Mohammad Shah Qaderi. La plupart des professeurs ont quitté le pays, faisant baisser la qualité de l’enseignement.

Même si la jeune femme obtient un diplôme universitaire, « quel est l’avantage ? a demandé Qaderi, un employé du gouvernement à la retraite de 58 ans.

« Elle n’aura pas de travail. Les talibans ne lui permettront pas de travailler », a-t-il dit.

Qaderi a déclaré qu’il avait toujours voulu que ses enfants fassent des études supérieures. Maintenant que c’est peut-être impossible, il envisage de quitter l’Afghanistan pour la première fois après avoir traversé des années de guerre.

« Je ne peux pas les voir grandir devant mes yeux sans éducation ; ce n’est tout simplement pas acceptable pour moi », a-t-il déclaré.

Les écoles clandestines présentent une autre alternative, mais avec des limites.

Un mois après la prise de pouvoir des talibans, Nazhand a commencé à enseigner aux enfants des rues à lire avec des cours informels en plein air dans un parc de son quartier. Des femmes qui ne savaient ni lire ni écrire se sont jointes à eux, a-t-elle dit. Quelque temps plus tard, un bienfaiteur qui l’a vue dans le parc lui a loué une maison pour y donner des cours et lui a acheté des tables et des chaises. Une fois qu’elle opérait à l’intérieur, Nazhand comprenait des adolescentes qui n’étaient plus autorisées à aller à l’école publique.

Il y a maintenant environ 250 élèves, dont 50 ou 60 écolières au-delà de la sixième année.

“Je ne leur enseigne pas seulement des matières scolaires, mais j’essaie aussi de leur apprendre à se battre et à défendre leurs droits”, a déclaré Nazhand. Les talibans n’ont pas changé depuis leur premier mandat à la fin des années 1990, a-t-elle déclaré. «Ce sont les mêmes talibans, mais nous ne devrions pas être les mêmes femmes de ces années-là. Il faut lutter : en écrivant, en élevant la voix, par tous les moyens possibles.

L’école de Nazhand, et d’autres comme elle, sont techniquement illégales en vertu des restrictions actuelles des talibans, mais jusqu’à présent, ils n’ont pas fermé la sienne. Au moins une autre personne gérant une école a cependant refusé de parler aux journalistes, craignant d’éventuelles répercussions.

Malgré son engagement sans faille, Nazhand s’inquiète pour l’avenir de son école. Son bienfaiteur a payé six mois de loyer pour la maison, mais il est décédé récemment et elle n’a aucun moyen de continuer à payer le loyer ou les fournitures.

Pour les élèves, les écoles souterraines sont une bouée de sauvetage.

« C’est tellement dur quand on ne peut pas aller à l’école », a déclaré l’un d’eux, Dunya Arbabzada. “Chaque fois que je passe devant mon école et que je vois la porte fermée… c’est tellement bouleversant pour moi.”

____

Faiez a rapporté d’Islamabad, au Pakistan.

Rahim Faiez et Siddiqullah Alizai, The Associated Press