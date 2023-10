Les filiales de McDonald’s prennent parti dans la guerre entre Israël et Gaza — RT World News

L’annonce par la franchise israélienne de la chaîne de restauration rapide de repas gratuits pour les soldats de Tsahal a suscité des appels au boycott et des manifestations

L’annonce par la franchise israélienne du géant de la restauration rapide McDonald’s de repas gratuits pour les forces de sécurité israéliennes a déclenché samedi des contre-dons de la part de nombreuses filiales arabes de la chaîne à la cause palestinienne, ont révélé des publications sur X (anciennement Twitter).

Au milieu d’une réaction croissante contre McDonald’s en raison de son soutien apparent à la guerre d’Israël contre Gaza, les franchises McDonald’s locales d’Oman, de Turquie, d’Arabie Saoudite, du Liban, du Koweït et des Émirats arabes unis ont répondu par des dons à la cause palestinienne, ainsi que par des rappels que chaque individu L’activité McDonald’s du pays est indépendante des autres opérateurs nationaux.

Révélant qu’il avait fait un don de 100 000 $ »vers les efforts de secours pour la population de Gaza» Dans un message adressé à X samedi, McDonald’s Oman a rappelé à ses clients qu’il était totalement indépendant de son homologue israélien et que chacun prenait ses décisions – politiques et autres – sans consulter la société mondiale McDonald’s, qui est censée s’abstenir de toute politique.















La filiale saoudienne McDonald’s a révélé qu’elle avait fait don de deux millions de riyals (533 000 dollars) à Gaza, dans un message adressé à X qui comprenait une déclaration clarifiant qu’elle appartenait et était exploitée par des Saoudiens et qu’elle n’était pas responsable de «ce que font les autres franchisés en dehors de nos frontières nationales.»

Dans une publication Instagram samedi, McDonald’s des Émirats arabes unis a promis un million d’AED (272 000 dollars) au Croissant-Rouge émirati.Tarahum pour Gaza» campagne de secours, en annexant une déclaration similaire d’appropriation locale.

L’exploitation de McDonald’s en Turquie aurait fait don d’un million de dollars à «victimes de guerre» à Gaza, tandis que le franchisé au Koweït a déclaré avoir contribué 250 000 dollars à la Société locale du Croissant-Rouge. Le programme de repas gratuits de McDonald’s Israël pour l’IDF était «il ne s’agit pas d’une décision globale et elle n’a été approuvée par aucun des autres opérateurs locaux, notamment ceux de notre région.», lit-on dans le communiqué koweïtien.

Jeudi, McDonald’s Israël s’est vanté sur Instagram d’avoir déjà fourni «des dizaines de milliers de repas» aux soldats, policiers et travailleurs humanitaires de Tsahal, et continue d’en livrer des milliers quotidiennement à travers le pays, en plus d’une réduction de 50 % pour la police et l’armée, et de cinq restaurants récemment ouverts spécifiquement dédiés au service des forces de sécurité israéliennes.

Cette annonce a déclenché une réaction violente, car de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont affirmé qu’il était cruel de se vanter de nourrir gratuitement les Israéliens alors que les Palestiniens de Gaza manquaient dangereusement de nourriture et d’eau en raison du blocus punitif imposé par Israël. D’autres ont démenti les affirmations selon lesquelles la société mère de McDonald’s était apolitique, soulignant qu’elle recevait un pourcentage des bénéfices de toutes les filiales locales – y compris celles d’Israël. Les comptes de réseaux sociaux de McDonald’s Israël ont depuis été rendus privés.

Des groupes pro-palestiniens ont manifesté vendredi devant un McDonald’s libanais à Saïda, dans ce qu’un média local a décrit comme un «attaque», avant de reconnaître que personne n’a été blessé ni endommagé pendant la manifestation. La succursale libanaise du restaurant a ensuite publié une déclaration affirmant son indépendance.