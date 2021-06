Les filets peuvent battre les Bucks même sans James Harden blessé

Les Brooklyn Nets ont connu le pire début de match possible contre les Milwaukee Bucks. Les Nets avaient un jeu appelé. Kevin Durant a recherché James Harden, et Harden n’était pas là où il était censé être.

« Je l’ai regardé », a déclaré Durant. « Il grimaçait.

Harden a quitté le match 43 secondes après le début du premier quart avec un problème aux ischio-jambiers droits, et TNT a annoncé qu’il avait quitté l’arène pour une IRM.

Compte tenu de ces circonstances, les Nets ont eu la meilleure finition possible pour le match 1, bien qu’ils s’inquiètent pour les ischio-jambiers de Harden. Moins Harden, les Nets ont battu les Bucks 115-107 lors du premier match de leur série de demi-finales de la Conférence Est.

« J’ai été vraiment impressionné par notre persévérance dans ce qui aurait pu être un bilan émotionnel pour nous », a déclaré l’entraîneur des Nets Steve Nash. « Sortir du premier tour et se préparer pendant quelques jours pour cette série et voir notre meneur de jeu principal tomber dans la première minute, cela pourrait faire dérailler une équipe. Mais nos gars ont traversé cela et ils se sont accrochés là et leur ténacité était exposé. »

Kevin Durant et Kyrie Irving ont fait ce qu’ils font : Durant a récolté 29 points et 10 rebonds, et Irving a marqué 25 points et délivré huit passes décisives.

D’autres ont contribué aux performances nécessaires en l’absence de Harden. Blake Griffin a connu son meilleur match depuis qu’il a rejoint les Nets avec 18 points, 14 rebonds, trois passes décisives et deux interceptions, et Mike James, qui jouait il y a seulement deux mois pour la centrale russe CSKA Moscou, avait 12 points, sept rebonds et trois passes décisives.

« Nous avons la capacité de saisir l’occasion », a déclaré Irving. « Nous sommes un club de basket-ball très mature parce que nous jouons de manière altruiste et nous nous faisons confiance. Quelle que soit la situation dans le jeu, j’ai l’impression que nous avons le talent, nous avons une préparation, nous avons le personnel d’entraîneurs pour pouvoir sortir et exécuter Après ça, il ne tient qu’à nous de continuer à jouer de la bonne manière. »

Cela s’est avéré être une victoire impressionnante, et la marge finale ne raconte pas l’histoire. Brooklyn a transformé une avance de 86-80 à la fin du troisième quart en une avance de 112-95 avec 5:02 à jouer au quatrième.

Brooklyn a également envoyé un message à Milwaukee : sans Harden, les Nets sont encore assez bons pour battre les Bucks. C’est un obstacle psychologique que Milwaukee doit surmonter.

Le résultat ne devrait pas être une surprise. Les Nets ont joué plusieurs matchs sans Harden et ont gagné cette saison. Avec Irving, Durant et Harden dans et hors de la formation pour diverses raisons – ils n’ont joué que huit matchs ensemble au cours de la saison régulière – Brooklyn a utilisé un record de franchise de 38 formations de départ différentes cette saison et d’innombrables autres combinaisons dans le jeu.

« Nous avons reçu beaucoup de choses cette année, donc nous étions dans un sens bien entraînés pour cet événement », a déclaré Nash. « Mais vous ne voulez jamais voir quelqu’un comme James qui est un joueur si important, un joueur aussi incroyable et qui se soucie tellement. J’ai le cœur brisé pour lui.

« Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas s’il jouera le prochain match. Je ne sais pas s’il est absent. Je n’en ai aucune idée. Ce gars était tellement prêt et excité à jouer. préparation qu’il met, vous savez combien il se soucie du jeu, combien il se soucie de l’équipe. Vous ne voulez jamais voir ça – quelqu’un qui donne tout ce qu’il a pour cela. «

Les performances de Brooklyn n’atténuent pas les inquiétudes qu’il a concernant la disponibilité de Harden. Les Nets pourraient peut-être gagner cette série et même la suivante. Mais c’est beaucoup plus difficile sans lui.

« C’est nul. C’est juste nul », a déclaré Durant. « Je veux qu’il soit là-bas. Je sais combien il se soucie. Je sais combien il veut être en ce moment. Je lui souhaite un prompt rétablissement. Nous allons le garder impliqué autant que possible. Mais c’est juste une mauvaise pause. »

Les Bucks n’ont tiré que 20% sur 3 points (6 pour 30), et Durant a déclaré: « Je sais qu’ils ne manqueront pas autant de coups. »

Nash ne connaissait pas la gravité de la blessure de Harden, mais l’entraîneur sportif certifié Jeff Stotts, qui suit les blessures des joueurs dans une base de données, a tweeté : « Il allait courir un risque accru de récidive pour le reste de la saison, d’autant plus qu’il a déjà aggravé le site de la blessure lors de sa rééducation initiale. Les données montrent que le temps moyen perdu augmente avec chaque contrainte ultérieure. «

Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les Nets et Harden, qui ont raté 21 des 24 derniers matchs de la saison régulière en raison d’une tension aux ischio-jambiers.

« Nous devrons voir comment nous allons ici, regarder le film et jeter un œil à nos rotations et à nos options », a déclaré Nash, « et voir quels boutons nous pouvons appuyer et persévérer. »

Suivez Jeff Zillgitt sur Twitter @JeffZillgitt.