Les filets ont Bucks face à des questions sur les chances de championnat NBA

Les Milwaukee Bucks n’ont tout simplement pas de problèmes avec Kevin Durant et Kyrie Irving de Brooklyn.

Ils ont un problème lorsque Bruce Brown bat Khris Middleton. Ils ont un problème avec Blake Griffin qui joue comme les Los Angeles Clippers Blake Griffin.

Il semble que les problèmes de Milwaukee s’aggravent de façon exponentielle. Chaque partant des Nets avait plus de points que Giannis Antetokounmpo en première mi-temps.

Autre problème : pour le moment, les Nets n’ont pas besoin de James Harden pour vaincre les Bucks. Harden n’a joué que les 43 premières secondes du match 1 et il a raté le match 2 avec un problème aux ischio-jambiers.

À la mi-temps, Charles Barkley de TNT a déclaré que les Bucks devraient être embarrassés, et c’était avant que Brooklyn n’ouvre une avance de 30 points au troisième quart.

Les Nets ont écrasé les Bucks, 125-86, lundi lors du deuxième match de leur série de demi-finales de la Conférence de l’Est.

Durant a marqué 32 points, Irving 22, Brown 13 points, six passes décisives et quatre rebonds, Blake Griffin sept points et huit rebonds et Mike James 10 points.

C’est aussi déséquilibré qu’une série 2-0 peut l’être, et les Bucks sont confrontés à des questions à court et à long terme sur leurs chances de championnat.

Au cours des dernières saisons, une tendance décourageante est apparue pour Milwaukee. Sous la direction de l’entraîneur Mike Budenholzer, Antetokounmpo et les Bucks forment une équipe formidable et parfois dominante en saison régulière, mais n’ont pas ce qu’il faut pour remporter un championnat. Dans une série de sept matchs plus profonde dans les séries éliminatoires, leurs lacunes offensives et défensives sont exposées.

Contre les Nets, ils tirent 44,3% sur le terrain, 28,5% aux 3 points et 53,6% aux lancers francs – contre 49,5%, 44,4% et 87,5% pour Brooklyn.

Arrêter Brooklyn est un défi même pour une prétendue bonne défense comme les Bucks. Mais Milwaukee devrait pouvoir marquer contre Brooklyn, qui a terminé avec la 23e défense de la ligue et n’a été que légèrement meilleure au cours des deux derniers mois de la saison.

Antetokounmpo n’a pas réussi un tir en dehors de la peinture dans le match 2, et ses 18 points et 11 rebonds ont été masqués par l’offensive de Brooklyn. Le double MVP devrait pouvoir prendre le relais et mettre son équipe en position pour remporter ces matchs. Il a eu des performances mémorables en séries éliminatoires. Il a besoin de plus.

Et, bien sûr, il a besoin d’aide. Ces statistiques de tir d’équipe ne battront pas beaucoup d’équipes dans une série éliminatoire.

Barkley n’a pas tort. La performance de Milwaukee est décevante.

Compris, il ne s’agit que de deux matchs, et il y a à peine deux saisons, les Bucks menaient 2-0 contre Toronto et une défaite en double prolongation lors du troisième match contre une avance de 3-0 dans la série. Et les Raptors ont remporté la série. Donc, c’est possible.

L’entraîneur des Bucks, Mike Budenholzer, pense que c’est possible.

« Ils ont gagné deux matchs à domicile », a-t-il déclaré. « Maintenant, c’est notre tour. Nous l’avons tous vu des milliers de fois auparavant. Vous l’avez tous entendu. Nous devons protéger notre terrain comme ils ont protégé le leur. … Nous devons le faire. rentrer à la maison et mieux jouer. »

Mais rien ne s’est produit en deux matchs qui indique que Milwaukee a ce qu’il faut. Les Bucks ont pris des mesures – en ajoutant Jrue Holiday et PJ Tucker et en signant Antetokounmpo, Middleton et Holiday à des accords à long terme – ils pensent qu’ils ont fait d’eux un candidat au championnat. Ils ne le sont pas en ce moment et remettent en question des problèmes au-delà de cette saison.

Il ne s’agit pas de vouloir plus ou de jouer avec plus d’introspection. Certes, des tirs plus faits et un scintillement de tir compétitif aideraient. Il s’agit d’être surpassé et de ne pas avoir la réponse pour le combattre.

« La perte craint », a déclaré Holiday. « C’est très frustrant de perdre comme ça ou même de perdre du tout. Nous sentons que nous sommes meilleurs que ce que nous avons joué. Nous savons que. Mais qu’à ce stade, vous ne pouvez pas vraiment être déprimé et vous devez rester positif. Nous devons simplement pouvoir nous verrouiller, revenir en arrière et regarder le film, faire attention aux détails, surtout défensivement. »

La série que tout le monde voulait regarder il y a trois jours est maintenant la série que tout le monde pense terminée.

