Les filets dominent les Bucks lors du premier match de la série après le départ de James Harden avec une blessure

NEW YORK – Avant que la plupart des fans ne s’assoient au Barclays Center samedi soir, l’entraîneur des Brooklyn Nets, Steve Nash, a demandé un temps mort.

Les Milwaukee Bucks menaient 2-0 à peine 43 secondes après le début du match et Kyrie Irving a regardé son banc avec perplexité. Mais l’arrêt était nécessaire, alors que le gardien des Nets James Harden quittait le terrain et se dirigeait directement vers les vestiaires.

La teneur de la demi-finale très attendue de la Conférence de l’Est entre les Bucks et les Nets a changé avec le départ de Harden, et l’émission TNT a rapporté que Harden avait quitté l’arène une IRM sur son ischio-jambier droit.

L’écart soudain par rapport à l’alignement attendu des Nets ne les a cependant pas gênés, au moins pour un match avec une victoire de 115-104 contre les Bucks.

Le Big 3 de Kevin Durant, Kyrie Irving et Harden n’avait joué que 13 matchs ensemble cette saison – y compris les séries éliminatoires – donc après une première vague de Bucks après le départ de Harden, les Nets ont été portés par Durant et Irving tandis que Blake Griffin est entré dans le top rôle avec 18 points, 14 rebonds et trois passes décisives.

Les Nets ont pris une avance à deux chiffres à la fin du troisième trimestre et l’ont maintenue tout au long du quatrième trimestre relativement décevant. En baisse de 103-88 avec 8h21 à faire, les Bucks sont allés avec une petite équipe de Jrue Holiday, Bryn Forbes, Khris Middleton, PJ Tucker et Giannis Antetokounmpo pour essayer de faire tourner le moteur – et Antetokounmpo a appuyé sur l’accélérateur avec cinq points consécutifs pour faire 103-93. Mais Durant a immédiatement répondu avec quatre de suite et Irving a aidé un layup de Mike James pour étendre l’avance à 109-93.

Les Bucks n’ont pas pu organiser un rallye et l’entraîneur Mike Budenholzer a retiré les partants avec 3:40 à jouer après que Joe Harris ait été laissé ouvert pour frapper deux 3 points pour porter le score à 115-96.

Antetokounmpo a mené les Bucks avec 34 points sur 16 tirs sur 24. Il a également récolté 11 rebonds, quatre passes décisives et cinq revirements. Brook Lopez a marqué 19 points sur 8 tirs sur 11, mais Khris Middleton a eu du mal avec une soirée de 6 tirs sur 23, marquant 13 points. Il a également réussi 13 rebonds. Jrue Holiday avait 17 points sur 7 tirs sur 19 avec neuf rebonds et six rebonds.

Les Bucks n’ont tiré que 44,6% du terrain et un terrible 6 pour 30 (20%) derrière la ligne des 3 points. Le banc de quatre de Forbes, Bobby Portis, Pat Connaughton et Jeff Teague n’a contribué que pour huit points avant que les partants ne soient retirés.

Irving et Durant ont porté une lourde charge pour Brooklyn, alors qu’Irving a joué 45 minutes et marqué 25 points et obtenu huit passes décisives. Durant a joué 40 minutes et a récolté 29 points. Harris a ajouté 19 points tandis que Mike James en avait 12 sur le banc.

Les Bucks ont dominé à l’intérieur, marquant 72 points dans la peinture contre 48 des Nets et 20 points sur 15 rebonds offensifs. Les Nets ont contrecarré 15 tirs à 3 points et tiré à 50 % depuis le sol jusqu’aux derniers instants du match.

Les Bucks n’ont jamais pu trouver leur touche de tir, que ce soit en début de match ou en dehors de la mi-temps. Leurs doigts glacés n’ont fait qu’un de leurs huit premiers tirs, ce qui a permis aux Nets de prendre une avance de 70-63 dans les trois premières minutes du troisième quart.

Les Nets ont progressivement poussé cette marge à 83-73 avec une course de 9-2 au milieu du quart. Les Bucks l’ont réduit à 86-80, mais après qu’Antetokounmpo ait raté deux lancers francs, Irving a frappé un élan en tournant le 3 pour porter le score à 89-80. Landry Shamet a ensuite réussi un dunk à la suite d’un retournement d’Antetokounmpo pour donner une avance de 91-80 aux Nets et Durant a étendu l’avance à 16 avec cinq points consécutifs en retard. Un buzzer-beater de Lopez a fait 98-84 après trois.

Au cours des trois quarts, les Bucks n’avaient effectué que quatre de leurs 23 tentatives à 3 points, tandis que les Nets avaient 12 pour 31.

Les Nets se sont ralliés à la sortie précoce de Harden pour prendre une avance de 63-61 à la mi-temps grâce à 20 points d’Irving et 10 points et six rebonds de Griffin. Les Bucks n’ont tiré que 21,1% derrière la ligne des 3 points dans la première mi-temps, mais ont marqué 42 points dans la peinture et 11 points sur 11 rebonds offensifs.

Antetokounmpo avait 19 points, suivi de Holiday avec 12 et 11 de Lopez. Middleton a marqué huit sur 4 tirs sur 12.

Il y a eu deux sauts d’élan, un pour chaque équipe, dans la première mi-temps.

Au début du premier quart, les Bucks ont réalisé une série de 13-2 pour prendre une avance de 20-11. Ils menaient 28-21 avec 2:37 à faire dans le quart, mais les Nets ont poursuivi une course de 9-2 pour égaliser brièvement le match à 30 avant qu’Antetokounmpo ne fasse un panier avec quelques secondes à jouer pour donner à son équipe une avance de 32-30. dans la deuxième période.

Les équipes ont essentiellement échangé des paniers au cours des trois premières minutes du deuxième quart, mais après qu’une paire de lancers francs de Jeff Teague ait atteint 42-39 dollars à 9:11, les Nets ont effectué une course de 20-6 pour prendre un 59- 48 plomb. Mais comme Brooklyn au premier quart, Milwaukee n’a pas cédé sous la pression de cette course et a progressivement réduit le déficit grâce à 10 points d’Antetokounmpo, Holiday et Middleton.

Puis dans les dernières secondes de la mi-temps, Tucker a forcé Durant à perdre le ballon hors limites. Holiday est entré profondément dans Antetokounmpo, qui a filé vers le panier – seulement pour le jeter à Lopez. Il a mis le ballon au contact de Durant, mais il y a eu un long examen pour voir s’il battait le buzzer.

Les officiels ont déterminé que Lopez a effectivement battu le chronomètre et il a effectué le lancer franc pour porter le score à 63-61 Nets à la mi-temps.

Tucker a tiré le départ pour les Bucks à la place de Donte DiVincenzo, qui s’est déchiré un tendon de la cheville dans la série de Miami et est hors des séries éliminatoires. Tucker, un spécialiste défensif réputé acquis à la mi-mars de Houston, a eu un impact immédiat sur le match avec deux interceptions et sept points au premier quart. Il correspondait presque exclusivement à Durant. Durant était 5-pour-12 et a eu trois revirements en première mi-temps.

