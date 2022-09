Les files d’attente pour voir la reine allongée dans l’état pourraient durer 12 heures et s’étendre sur trois miles.

Les chefs de Whitehall en charge de la logistique de la veillée historique de cinq nuits avaient initialement estimé que 40 000 personnes par jour se présenteraient.

Cependant, ils pensent maintenant que le nombre sera beaucoup, beaucoup plus élevé et que de nombreuses personnes devront faire la queue toute la nuit.

Ils estiment que le nombre pourrait dépasser de loin les 200 000 qui ont rendu hommage à la reine mère en 2002.

Et ils disent que cela pourrait être plus proche du million de personnes en deuil qui ont défilé devant le pape Jean-Paul II lorsqu’il était en état à Rome en 2005.

L’itinéraire sera bordé de toilettes portables supplémentaires et de stations d’eau pour s’assurer que le public est pris en charge sur son chemin vers le Westminster Hall du centre de Londres à partir de mercredi.

Les personnes en deuil passeront par la sécurité de type aéroport et seuls les petits sacs sont autorisés.

Les médecins des hôpitaux Guy et St Thomas à proximité sont en attente au cas où ceux qui font la queue tomberaient malades.

Les planificateurs, qui ont suivi le protocole de l’opération London Bridge, ont identifié un parc à côté de Tower Bridge comme point de départ de la file d’attente.

Il se déplacera ensuite le long de la rive sud de la Tamise, en passant par le London Bridge, le Blackfriars Bridge, le Globe Theatre, la Tate Modern et le London Eye.

Toute personne ayant des bagages devra s’arrêter sur le parcours et les laisser dans un parc près de Lambeth Palace avant de rejoindre la file d’attente.

Les personnes en deuil traverseront Lambeth Bridge avant de faire demi-tour pour entrer dans Westminster Hall.

Ce sera ouvert 24 heures sur 24 pour que les personnes en deuil passent devant le cercueil du défunt monarque, des initiés révélant que les gens pourraient devoir attendre jusqu’à 12 heures du début à la fin.

Avant que le cercueil n’atteigne Westminster Hall – qui fait partie du domaine parlementaire – il y aura une procession cérémonielle à travers la capitale.

La calèche tirée par des chevaux passera par The Mall, Horse Guards Arch et Whitehall avant d’entrer dans le palais de Westminster.

Des coups de feu tireront à Hyde Park pendant la procession et Big Ben devrait sonner.

Le cercueil reposera sur une plate-forme surélevée au milieu de Westminster Hall et aura une garde militaire 24 heures sur 24.

À un moment donné, les quatre enfants de feu la reine – le roi Charles, la princesse Anne, le prince Andrew et le prince Edward – pourraient se tenir autour du cercueil.

La tradition royale, remontant à 1936, est connue sous le nom de Veillée des Princes.

Ses petits-enfants, dont le prince William et le prince Harry, pourraient également participer mais aucun détail n’a été dévoilé.

La Veillée des Princes a eu lieu pour la première fois lorsque le roi George V était en état et que ses trois fils montaient la garde au cercueil.

Le cercueil de la reine lui-même sera drapé d’un drapeau royal et une couronne ou d’autres insignes pourraient être placés sur le dessus.

Les membres du public défileront et rendront hommage au défunt souverain.

La dernière personne à avoir menti dans l’État était la reine Elizabeth la reine mère en 2002, où environ 200 000 personnes ont rendu hommage.

Elle a eu des funérailles cérémonielles, mais cela comprenait également des mensonges en état.

Lors de la mise en état, le cercueil fermé de la reine reposera sur une plate-forme surélevée, appelée catafalque, à Westminster Hall et sera drapé dans l’étendard royal avec l’orbe du souverain et le sceptre du souverain placés sur le dessus.

Chaque coin de la plate-forme sera gardé 24 heures sur 24 par une veillée d’unités du Sovereign’s Bodyguard, de la Household Division ou des Yeoman Warders de la Tour de Londres.

Pour que le plus grand nombre de personnes puisse rendre hommage, le cercueil sera visible 24 heures sur 24.

Pendant ce temps, l’archevêque de Cantorbéry a décrit la reine comme “l’exemple le plus merveilleux d’une vie chrétienne et d’une mort chrétienne”.

Le très révérend Justin Welby a fait ces remarques touchantes lors d’un sermon de la Sainte Communion lors d’un service spécial à la cathédrale de Canterbury hier.

Dans son sermon, l’archevêque a remercié les gens d’avoir assisté au “dimanche extraordinairement inattendu” qui a suivi le décès de Sa Majesté.

Il a dit : « Dieu nous a gracieusement donné le plus merveilleux exemple d’une vie et d’une mort chrétiennes.

“Sa défunte Majesté nous a appris beaucoup sinon plus sur Dieu et la grâce, à la fois dans les paroles et les actions qui les renforcent, que toute autre figure contemporaine.

“Nous nous souvenons d’elle non pas pour ce qu’elle avait, mais pour ce qu’elle a donné.

“Quelle précieuse bénédiction et à quel point elle était précieuse pour nous et à quel point nous ressentons sa perte.”

Limite stricte de bagages avec la sécurité Les personnes en deuil pourraient devoir faire la queue pendant la nuit pour rendre hommage, ont averti les responsables. Le public passera par la sécurité de type aéroport avec seulement de petits sacs autorisés. Ils recevront un bracelet vers la fin de la file d’attente et seuls ceux qui en auront un seront admis. Avec des temps d’attente prolongés, les gens devraient envisager d’amener ou non des enfants. Les personnes doivent emporter des vêtements, de la nourriture et des boissons adaptés pour la file d’attente, tout médicament et un chargeur de téléphone. Les grands sacs, flacons et fleurs sont interdits sur le domaine parlementaire. Il est déconseillé de filmer ou de prendre des photos à l’intérieur du Palais de Westminster. Plus de détails seront donnés demain à 22h.

