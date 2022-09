Les files d’attente pour sortir de Russie vues de l’ESPACE alors que les “fichiers FSB divulgués” affirment que 260 000 personnes ont déjà fui pour esquiver le projet de Poutine

Des MILLIERS de Russes font toujours la queue pour sortir du pays alors que l’embouteillage de 20 km à la frontière russo-géorgienne est désormais visible depuis l’espace.

Lundi, un officier de conscription russe a été abattu par un jeune homme qui a refusé d’être enrôlé au milieu de la tentative de Poutine de précipiter 300 000 soldats supplémentaires sur la ligne de front ukrainienne après avoir annoncé une mobilisation partielle des troupes russes.

Une image satellite fournie par Maxar Technologies montre un aperçu de l’embouteillage près de la frontière entre la Russie et la Géorgie Crédit : AP

Des hommes russes font la queue à la frontière géorgienne alors qu’ils fuient leur patrie pour éviter la conscription dans l’armée de Poutine Crédit : Business Ukraine Mag

Cela survient alors que des milliers de personnes ont protesté contre la nouvelle politique brutale de Poutine pour l’aider dans son invasion sanguinaire de l’Ukraine.

Des images satellites de Maxar Technologies montrent une file d’attente de voitures fuyant la Russie à sa frontière avec la Géorgie au soi-disant poste frontière d’Upper Lars qui s’étend sur près de 20 km lundi.

Les Russes ont dit médias ils attendaient depuis 40 à 50 heures.

Des images similaires d’énormes bouchons sont venues du poste frontière de Khyagt entre la Mongolie et la Russie.

Jusqu’à 260 000 hommes ont fui le pays pour éviter d’être enrôlés dans l’armée russe, selon les services de sécurité russes (FSB).

Une source du Kremlin a déclaré à Novaya Gazeta Europe avoir vu un rapport indiquant que 261 000 hommes avaient quitté la Russie entre mercredi et samedi soir.

Cependant, le journal a déclaré que le nombre pourrait être beaucoup plus élevé car les données auraient peut-être mis plus de temps à être communiquées aux instances les plus élevées.

“L’atmosphère au sein de l’administration est telle que les forces de sécurité et le ministère de la Défense pourront persuader Poutine de fermer les issues avant qu’il ne soit trop tard”, a déclaré la source.

Déjà lundi, il y avait des rapports selon lesquels l’armée russe avait envoyé des véhicules blindés de transport de troupes au poste de contrôle de Verkhny Lars à la frontière avec la Géorgie.

Lundi, il a également été révélé que plus de 8 000 Russes ont fui vers la Finlande dans une tentative désespérée de fuir la politique.

Un projet d’arrêté du Kremlin sur la fermeture des frontières n’a pas encore été annoncé.

“Hier, 8 314 Russes sont entrés en Finlande via la frontière terrestre finlandaise. Le nombre a doublé par rapport à la semaine précédente. Samedi et dimanche, 16 886 Russes sont arrivés au total. Beaucoup en transit vers d’autres pays. Dimanche, 5 068 Russes sont sortis”, Matti Pitkäniitty, responsable des affaires internationales Unité des gardes-frontières finlandais, a tweeté.

“Le chef des gardes-frontières finlandais a déclaré que jusqu’à 80 % des Russes arrivant sont en transit vers d’autres pays (Schengen). Pour le moment, je suis le nombre de demandeurs d’asile et de franchissements illégaux des frontières.”

Mais de nombreux hommes russes ont désespérément cherché des moyens d’éviter le projet de Poutine pour s’empêcher d’être envoyés mourir en Ukraine.

Des hommes se seraient mariés à la hâte ou se seraient enregistrés comme soignants d’enfants âgés dans le but de sortir de la guerre – certains se seraient cassé les bras pour échapper à la conscription.

Des images choquantes ont même montré un homme s’immolant par le feu dans une gare de Riazan, à 110 miles au sud-est de Moscou, pour éviter d’être envoyé au front.

Dans la vidéo effrayante, l’homme verse calmement de l’essence ou une autre substance inflammable d’un bidon sur sa tête, avant d’allumer une flamme.

L’homme, qui a survécu, aurait crié : “Je ne veux pas faire la guerre”.