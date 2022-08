Les files d’attente pour les cartes SIN, les passeports étaient déjà longues. Maintenant, les étudiants internationaux les prolongent encore plus

Alors que de plus en plus d’étudiants internationaux arrivent dans la région du Grand Toronto pour l’école en septembre, les files d’attente à l’extérieur des bureaux de Service Canada s’enroulent autour des bâtiments avec des temps d’attente allant jusqu’à quatre heures pour certains.

Plus tôt cet été, un arriéré dans les délais de traitement des passeports affligeait les bureaux de Service Canada dans toute la province. Maintenant, avec l’augmentation du nombre d’étudiants internationaux qui demandent un numéro d’assurance sociale (NAS), il n’y a aucun soulagement en vue.

Karan Bhardwaj faisait partie des centaines de personnes qui attendaient sous une pluie battante jeudi matin devant un bureau de Service Canada à Brampton, en Ontario.

Après avoir fait la queue à 5 heures du matin et attendu environ quatre heures, l’étudiant international indien a demandé et reçu son NAS afin de pouvoir travailler pendant ses études au Canada.

“Jour après jour, l’inflation devient très élevée”, a déclaré Bhardwaj, qui étudie au Loyalist College de Scarborough.

“Nous devons donc travailler ici pour maintenir nos dépenses.”

Il a dit que faire la queue était la seule option pour lui, car cela peut prendre jusqu’à un mois pour que le NAS soit livré par la poste s’il devait faire une demande en ligne.

Bhardwaj a déclaré qu’un mois “c’est trop long pour moi d’attendre un emploi”, a-t-il déclaré.

Afflux de demandes de NAS prévu avant l’automne

Dans une déclaration envoyée par courriel à CBC Toronto jeudi, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a déclaré que la demande accrue est attendue à cette période de l’année.

« Service Canada a tendance à voir une demande accrue de demandes de numéro d’assurance sociale (NAS) à la fin août et au début septembre de chaque année, en grande partie en raison de l’afflux d’étudiants étrangers nouvellement arrivés », a déclaré la porte-parole d’EDSC, Maja Stefanovska.

Emploi et Développement social Canada affirme que la demande accrue de NAS est attendue à cette période de l’année « en grande partie liée à l’afflux d’étudiants étrangers nouvellement arrivés ». (Paul Smith/CBC)

Le ministère a déclaré que ceux qui demandent un NAS en ligne peuvent commencer à travailler dans un emploi assuré avant de recevoir une lettre par la poste, ce qui peut prendre jusqu’à 15 jours ouvrables à compter du jour où la demande a été traitée.

Si une demande en ligne est rejetée, le demandeur est avisé par courriel ou par lettre avec des instructions sur ce qui est nécessaire pour obtenir un NAS. Selon Service Canada, environ 95 % des demandes en ligne sont traitées dans les 10 jours.

Pendant ce temps, le ministère a noté que le personnel de tout le pays faisait des heures supplémentaires et les week-ends pour répondre à la demande de services, car les Canadiens désireux de voyager après plus de deux ans de restrictions pandémiques s’appliquent pour les passeports.

« Service Canada est conscient que les files d’attente continuent d’être un problème à certains endroits, tant dans les Centres Service Canada que dans les sites de passeport spécialisés », a déclaré Stefanovska.

“En ce qui concerne les passeports, dans certains cas, cela est lié à une demande élevée et continue de passeports, à la fois urgents et non urgents.”

L’agence indique que ceux qui demandent un NAS en ligne peuvent commencer à travailler dans un emploi assuré avant de recevoir une lettre par la poste, ce qui peut prendre jusqu’à 15 jours ouvrables à compter du jour où la demande a été traitée. (Radio-Canada)

Depuis mai, Service Canada a déclaré avoir embauché plus de 800 nouveaux employés à travers le pays pour combler l’arriéré.

En raison des volumes élevés, les délais de traitement continuent de prendre plus de temps que d’habitude, a ajouté l’agence.

Assurez-vous d’inclure tous les documents requis avec votre demande pour éviter les retards de traitement. Ce que vous devez soumettre dépend de votre situation et de la manière dont vous postulez. En savoir plus ➡️ https://t.co/Y0ozhtzGxq pic.twitter.com/7ByuSCm9Nh —@ServiceCanada_F

Jatin Kapel faisait partie des centaines de personnes qui faisaient la queue pour demander une carte SIN à Brampton jeudi. Il est arrivé à la ligne à 5 heures du matin dans l’espoir d’obtenir un NAS après avoir été refoulé plus tôt cette semaine.

Kapel, un étudiant international originaire d’Inde qui étudie les affaires au Seneca College, a atterri au Canada le 18 août. Quelques jours plus tard, lundi, il a tenté de demander une carte SIN au même endroit, mais il est finalement parti en raison de la longue file d’attente.

Temps d’attente “loin de la normale”

Jashan Jot Kaur, qui est également un étudiant international indien dans le programme de technicien en environnement du Sheridan College, a fait la queue pendant quatre heures jeudi.

Comme Bhardwaj, a-t-elle dit, malgré les longues files d’attente, elle préférerait attendre pour demander un NAS en personne plutôt que d’aller en ligne.

“Je pense que cela vaut la peine d’attendre ici”, a déclaré Jot Kaur, qui, comme beaucoup d’autres dans la file, cherche un travail à temps partiel et a besoin d’un NAS pour postuler à des emplois.

En réponse aux longs délais d’attente dans la RGT, Service Canada indique qu’il “examine et met en œuvre toutes les options possibles pour accélérer la réception et le traitement des demandes afin d’aider les Canadiens à obtenir leur passeport en temps opportun”. (Paul Smith/CBC)

Pendant ce temps, Stefanovska a déclaré que Service Canada continuait de travailler pour réduire les temps d’attente.

“Ces temps d’attente sont loin d’être normaux, et nous savons que de nombreuses personnes ont été placées dans des circonstances très difficiles et stressantes”, a-t-elle déclaré.

« Service Canada examine et met en œuvre toutes les options possibles pour accélérer la réception et le traitement des demandes afin d’aider les Canadiens à obtenir leur passeport en temps opportun.