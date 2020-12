Files d’attente à Douvres

Vendredi, le tunnel sous la Manche est resté bouché avec des files d’attente à Douvres s’étendant sur 20 miles, alors que les chefs d’entreprise ont averti qu’ils n’avaient plus de temps pour se préparer à un non-accord.

Une combinaison de perturbation de covid-19 et de stockage du Brexit continue de causer des perturbations majeures à Douvres et à Calais, avec des photographies prises au-dessus du M20 dans le Kent et de l’A16 en France montrant des camions entassés en attente d’entrée dans les ports.

On estime que 2000 camions supplémentaires ont traversé le tunnel sous la Manche chaque jour ces dernières semaines, avec des perturbations dans les ports de conteneurs qui auraient obligé de nombreuses entreprises à passer au transport routier pour atteindre les objectifs de livraison.

Alors que le gouvernement s’est engagé dans une vaste planification d’urgence à la frontière pour le 1er janvier, les jours de perturbation ont ravivé les craintes qu’il y ait des problèmes majeurs à la frontière si les négociations commerciales avec l’UE s’effondrent.

Doug Bannister, directeur général du port de Douvres, a averti que l’absence d’accord pourrait aggraver la situation, ajoutant: « Nous sommes à quinze jours de cette transition capitale et donc tout va se résumer au fil. »

Exhortant les ministres à «lisser le bord de la falaise» face aux entreprises au cours de la nouvelle année, la Confédération de l’industrie britannique a formulé 48 recommandations politiques pour réduire les frictions à la frontière.

Il comprend une période de grâce de six mois pour les commerçants qui commettent des erreurs en déposant des documents douaniers supplémentaires, ainsi qu’un minimum d’un an pour que les entreprises s’habituent à se conformer aux nouvelles règles d’origine, les critères pour déterminer d’où proviennent les produits et si des tarifs devraient être appliqués.

Un arrangement distinct pour assurer le flux continu de données entre le Royaume-Uni et le bloc a également été proposé.

Avertissant qu’il était désormais «impossible» pour de nombreuses entreprises d’être prêtes à temps pour le non-accord, le nouveau directeur général de la CBI, Tony Danker, a déclaré: «Avec moins de quinze jours avant le 1er janvier pour se préparer, des mesures audacieuses sont nécessaires. pour minimiser les perturbations.

«Si les deux parties peuvent conclure un accord et faire des progrès sur ces accords essentiels, cela fera une énorme différence pour les perspectives économiques à travers l’Europe, alors que nous entrons dans la nouvelle année.»

Leurs inquiétudes ont fait écho à la Fédération des petites entreprises, qui a déclaré vendredi que seule une entreprise sur cinq qui devait être touchée par la perturbation du Brexit était prête pour la fin de la période de transition.

Sur les 1 500 entreprises interrogées, moins de la moitié ont déclaré avoir de l’expérience dans le traitement de la paperasse relative aux règles d’origine. Seulement une personne sur quatre qui a commencé à se préparer a dépensé plus de 2000 £ en ajustements.

Appelant le gouvernement à introduire des «bons de transition» ou des subventions allant jusqu’à 3 000 £ pour aider les entreprises à acheter de la technologie et de la formation, le président du FSB, Mike Cherry, a déclaré: «À seulement deux semaines de la fin, les petites entreprises n’ont pas le temps, l’argent ou clarté dont ils ont besoin pour se préparer à la fin de la période de transition, même s’ils le souhaitent ou en ont besoin.

«Fondamentalement, si le gouvernement veut que les entreprises fassent des préparatifs supplémentaires au cours des prochains jours et au cours de la nouvelle année, il doit mettre son argent là où il est.»