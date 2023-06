Les files d’attente à Disney World sont-elles longues ? Non, si vous suivez ces conseils

Cela fait 17 ans depuis mon dernier voyage à Disney World. Combien aurait pu changer? Les parcs sont toujours fantastiques. Mais l’époque où l’on sautillait sans but d’un manège à l’autre est révolue. Désormais, un voyage réussi – défini ici comme la réduction du temps passé à faire la queue – implique davantage de marche, l’adoption de la technologie Disney et le port d’un téléphone portable doté d’une autonomie impressionnante.

Génie+ est un must

Internet regorge de stratégies pour éviter les files d’attente chez Disney. Mais si vous êtes un visiteur occasionnel, que vous voyagez avec de jeunes enfants ou que vous ne vous intéressez pas à plongée dans l’univers des blogs Disneyl’achat d’un accès à des lignes plus courtes est votre meilleur pari.

Vous êtes peut-être en vacances, mais un voyage à Disney World n’est pas le moment de faire une cure de désintoxication numérique. Raphaël Henrique | Sopa Images | Fusée lumineuse | Getty Images

Télécharger le Mon expérience Disney app et placez-la au premier plan sur l’écran d’accueil de votre téléphone. C’est la clé du premier principe d’évitement en direct à Disney World : l’achat de Genie+, un service qui permet aux visiteurs de réserver des « Lightning Lanes », qui offrent un accès unique à des lignes plus courtes pour la plupart des attractions. Le service commence à 15 $ par jour et par personne, selon le site Web de Disney. Mais cela coûtait en moyenne environ 24 dollars par jour lors de mon voyage le week-end du Memorial Day en mai. Est-ce trop cher ? Cela dépend de votre budget. Mais j’estime que le service nous a fait économiser au moins quatre heures de file d’attente par jour, ce qui en fait une aubaine à mon avis. Coût supplémentaire : Environ 145 $ par jour pour une famille de six personnes.

Désigner une personne ressource

Après avoir acheté Genie+, vous pouvez commencer à réserver des places sur les attractions pour votre groupe – un processus qui commence à 7 heures précises. Commencer à tout moment après cela, même de quelques minutes, peut retarder les fenêtres de réservation de plusieurs heures. J’ai servi de personne de point de réservation pour ma famille, un travail nécessaire mais ingrat. Les tâches incluent la pesée des temps d’attente des attractions, la popularité des manèges et la proximité de votre emplacement actuel pour déterminer l’utilisation la meilleure et la plus élevée de votre prochaine Lightning Lane – qui ne peut être utilisée qu’une seule à la fois ou toutes les deux heures. Disney estime que les visiteurs peuvent utilisez Lightning Lanes pour entrer dans deux à trois attractions par jourmais plusieurs jours, nous avons réservé cinq fois ce montant.

Les lignes pour les manèges plus anciens, comme Dumbo, peuvent durer une heure ou plus. CNBC

Cela signifie que la personne-ressource a le privilège d’expliquer à la famille pourquoi elle passe devant les favoris – « Aladdin » et « Peter Pan » pour les enfants, « The Hall of Presidents » pour le mari – pour profiter d’une séparation rare dans la foule de l’autre côté du parc. Cette stratégie permet de gagner du temps dans la file d’attente, mais entraîne plus de marche – certains jours, nous faisions en moyenne 25 000 pas. Mais Je vais marcher debout sur place n’importe quel jour. Conseil : dès que vous vous enregistrez dans une Lightning Lane, réservez la suivante. Vous n’avez pas besoin d’attendre que le trajet soit terminé.

Oubliez les files d’attente virtuelles

Ce conseil peut être controversé, mais pour gagner du temps et simplifier la planification, envisagez d’éviter les « files d’attente virtuelles ». Actuellement, seulement deux attractions dans les quatre parcs à thème, utilisez-les : Guardians of the Galaxy : Cosmic Rewind et Tron Lightcycle/Run. Il n’y a pas de file d’attente ou standard pour ces trajets. Tant de visiteurs se disputent des places dans la file d’attente virtuelle, qui sont gratuites. Les réservations ouvrent deux fois par jour – et disparaissent souvent en quelques secondes.

Ici, les visiteurs peuvent attendre pour essayer d’entrer dans la file d’attente virtuelle, ou acheter une place en ligne (15 $) sur Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, un tour que le spécialiste du voyage Jonathan Alder a appelé « le plus grand tour… jamais fait n’importe où dans le monde. » CNBC

Nous avons essayé et échoué à obtenir des créneaux horaires sur Tron à 7 heures du matin le premier jour de notre voyage, en utilisant un seul téléphone. À 13 heures, nous avons réessayé avec trois téléphones, dont un a réussi. La réservation, que nous avons surveillée tout au long de l’après-midi, a finalement été appelée vers 19 heures. À ce moment-là, les enfants étaient fatigués et la file d’attente était la plus longue de toute la journée. Gâtés par Lightning Lanes, nous avons abandonné les files d’attente virtuelles pour le reste du voyage, optant pour l’achat Voies éclair individuelles pour ces deux trajets, plus quatre autres où le service est disponible. Ce sont des achats uniques pour accéder à des lignes plus courtes. Ce n’est en aucun cas la solution la moins chère, mais cette stratégie nous a permis de sélectionner des temps de trajet fixes, de libérer du temps passé à surveiller mon téléphone et est plus facile à réserver que les files d’attente virtuelles (spécialement pour les clients séjournant dans un hôtel affilié à Disney). Coût supplémentaire : Cela varie, mais environ 12 $ à 20 $ par attraction.

Envisagez une visite privée

Si le paiement de ces services ne vous convient pas, comparez-les avec le coût de la réservation d’un visite privée VIP. Les visites varient de 450 $ à 900 $ par heure, selon la saison, et ont un minimum de sept heures. Remarque : ce prix n’inclut pas les billets de parc. « Pour ceux qui ont le budget pour le faire, c’est la meilleure chose », a déclaré Jonathan Alder, PDG de l’agence de voyages. Les voyages de Jonathan. Les visites guident les visiteurs entre les parcs et donnent accès à des entrées privées et à des lignes plus courtes, a-t-il déclaré.

Jonathan Alder a qualifié les visites VIP à Disney World de « la plus grande chose ». Mais, dit-il, ils peuvent créer une dépendance. « Il est beaucoup plus simple d’avoir une autre habitude à laquelle vous pourriez penser qu’une habitude de tournée Disney VIP. » Source : Les voyages de Jonathan

« Je dirais que deux parcs en une journée massive avec 21 km de marche en moyenne, c’est ce que vous obtenez sans guide », a-t-il déclaré. Mais avec un: « J’ai fait tous les manèges majeurs dans les quatre parcs et je n’ai parcouru qu’environ 10 miles à pied. » Coût supplémentaire : à partir de 3 150 $, mais les tarifs peuvent facilement être doublés.

Mettez-vous en veille avec parcimonie

Pendant le voyage de cinq jours de ma famille à Disney, nous avons vu presque toutes les attractions des quatre parcs. Mais nous n’avons attendu que dans cinq files d’attente, dont la plus longue a duré environ 30 minutes.

Nous sommes entrés dans ces lignes alors que nous étions entre Lightning Lanes ou que nous voulions faire deux fois le même trajet (Lightning Lanes ne peut être utilisé qu’une fois par jour). Mais nous avons attendu les moments opportuns – lorsque les parcs ont ouvert le matin ou lors des feux d’artifice nocturnes – pour le faire. Séjourner dans un Disney Resort — il y en a plus de 25 au total — donne aux visiteurs 30 minutes d’avance le matin (et occasionnellement des heures prolongées en soirée). Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais cela nous a permis de nous attaquer rapidement à au moins une attraction majeure par jour sans affronter de grandes foules.

Achetez les bandes

Les MagicBands peuvent vous faire gagner du temps lorsque vous achetez de la nourriture et des marchandises, ainsi que lorsque vous entrez des lignes. CNBC