Les filaments des galaxies à des millions d’années-lumière pourraient être les plus gros objets cosmiques en rotation

Pendant longtemps, les scientifiques ont essayé de comprendre pourquoi les planètes et les galaxies tournent. Maintenant, une nouvelle étude a suggéré que la rotation ne s’arrête pas aux galaxies et que l’univers entier est probablement en mouvement constant. Publié dans le Nature journal, l’étude montre comment les filaments de galaxies qui mesurent jusqu’à des centaines de millions d’années-lumière peuvent être les plus gros objets en rotation de l’univers.

Dans une étude précédente, les scientifiques ont suggéré qu’après la naissance de l’univers dans le Big Bang il y a environ 13,8 milliards d’années; une grande partie du gaz qui compose la majeure partie de la matière connue du cosmos s’est décomposée pour former des feuilles massives. Ces feuilles se sont ensuite séparées pour former les filaments d’une vaste toile cosmique.

Dans leur étude, les scientifiques ont étudié la possibilité que les filaments des galaxies, qui sont des vrilles cylindriques géantes de matière couvrant des centaines de millions d’années-lumière, tournent eux-mêmes. Pour mener leur étude, le groupe de scientifiques a empilé des milliers de filaments et examiné la vitesse des galaxies perpendiculairement à l’axe du filament. Les données du Sloan Digital Sky Survey ont été utilisées par les scientifiques, qui ont examiné plus de 17 000 filaments, pour la vitesse à laquelle les galaxies composant ces tubes géants se déplaçaient dans chaque vrille. Grâce à leur analyse, ils ont découvert que ces vrilles présentent également un mouvement tourbillonnaire cohérent avec la rotation, ce qui en fait les plus gros objets connus pour avoir un moment angulaire.

La masse des deux halos les plus proches des deux extrémités du filament a également été examinée pour une éventuelle corrélation avec la force du signal mesurée par les scientifiques. L’étude a en outre découvert que plus les halos d’où émergent et se terminent les filaments sont massifs, plus la rotation sera élevée. Ces résultats signifient que le moment angulaire peut être généré à des échelles inattendues. Les scientifiques ont également noté que tous les filaments de l’univers ne tournent pas, mais que les filaments en rotation semblent exister.

Cette recherche a inspiré de nouvelles études où les scientifiques essaieraient de déchiffrer pourquoi les vrilles présentent un mouvement de rotation et où le Big Bang a quelque chose à contribuer à ce phénomène.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici