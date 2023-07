Les Fiesta Days se dérouleront du 13 au 23 juillet dans les parcs McHenry, au centre-ville – Shaw Local

Ce que Molly Ostap aime le plus dans les Fiesta Days de McHenry, ce n’est pas le défilé ou la dégustation de whisky Cask and Barrel à Petersen Park.

« Je sais que cela semble ringard, mais ce que j’aime le plus, c’est le nombre d’entreprises et de membres de la communauté qui s’impliquent et s’enthousiasment à ce sujet », a déclaré Ostap, président de la Chambre de commerce de la région de McHenry.

Le festival annuel est le plus grand événement de l’année de la chambre, attirant 25 000 personnes à McHenry, selon son site Web, mchenryfiestadays.com.

Il faut de nombreux volontaires pour y parvenir, a déclaré Ostap.

« Ce n’est pas quelque chose [chamber members] faire par nous-mêmes. Toute la communauté s’implique, avec 70 parrains et 300 bénévoles. La communauté sort » et s’implique, a déclaré Ostap.

Cette implication communautaire a été un élément essentiel de l’événement annuel, qui célèbre maintenant sa 75e année, a-t-elle ajouté.

[W]Ce que j’aime le plus, c’est le nombre d’entreprises et de membres de la communauté qui s’impliquent et s’enthousiasment à ce sujet. — Molly Ostap, présidente de la chambre de commerce de la région de McHenry

Les Fiesta Days ont commencé en 1948 sous le nom de Marine Days et ont été organisées par des bénévoles de la communauté, dont Frank Lowq, selon les archives du Northwest Herald. Dans les premières années, Marine Days était centré sur une course de bateaux sur la rivière Fox.

Plus tard, ce sont devenus les Journées des fêtes marines avec un concours de reines, un défilé et un corps de tambours et de clairons. La course de bateaux a chuté dans les années 1960 – les bateaux étaient trop gros et trop rapides pour passer en toute sécurité sous les ponts – et une personne est décédée dans un accident de bateau dans les années 1970. Les événements nautiques ont été annulés.

Avec des événements hors de l’eau, le festival a été renommé Fiesta Days.

Maintenant, il se déroule sur deux week-ends et comprend le week-end Music Fest, du 14 au 16 juillet à Petersen Park, et le week-end Art and Street Fair, du 20 au 23 juillet au Veteran’s Memorial Park.

D’autres événements au cours de l’événement de 11 jours comprennent un carnaval le premier week-end à Peterson Park, le River Run 5K, un salon de l’automobile, des stands de nourriture, une course de voitures radiocommandées, une course Big Wheel pour les enfants, une course de kayak et des feux d’artifice.

Le maréchal de la parade des Fiesta Days 2023 sera Gary Lang. L’ancien propriétaire d’un concessionnaire automobile de la région de McHenry a vendu la marque Gary Lang Auto en septembre.

«Lang a parrainé plusieurs événements communautaires, tels que Fiesta Days; Se soulever; Blues, bières et barbecue ; et nuit de croisière dans la rue verte. Il a acheté des caméras corporelles pour notre service de police de McHenry, fourni des véhicules pour notre service d’incendie local et notre programme de formation des conducteurs. Il a aidé à financer des projets communautaires comme le parc à chiens, la pataugeoire, le réaménagement de Miller Point et les sports pour les jeunes », selon un communiqué de presse de la chambre McHenry.

Lang sera honoré en tant que maréchal du défilé lors d’une cérémonie débutant à 19 h le 20 juillet au Veteran’s Park. Le défilé des Fiesta Days est prévu pour 13 h 30 le 23 juillet au centre-ville de McHenry.

Ostap espère également inclure une coupe de ruban le 21 juillet pour les McHenry Riverwalk Shoppes.

La construction des minuscules magasins, situés sur Riverside Drive au bord de la rivière, a commencé le 1er mai. Une fois ouverts, les magasins offrent aux vendeurs un endroit physique pour vendre leurs marchandises les week-ends tout au long de la saison de Noël.

L’heure de l’inauguration n’a pas été déterminée, a déclaré Ostap.