Les fiers garçons ont ignoré les ordres donnés avant janvier. 6 Réunion

La réunion enregistrée ne fait aucune mention de toute planification qui aurait pu avoir lieu dans la semaine précédant l’attaque du Capitole. Et tandis que M. Tarrio suggère au cours de la réunion que la structure complexe qu’il a créée pour le ministère de l’Autodéfense était censée être de nature autoprotectrice – et non offensive –, les procureurs ont affirmé que la conception de « commandement et contrôle » du groupe était instrumentale. pour faciliter l’attaque du Capitole.

Lors de la réunion, M. Tarrio a expliqué comment le groupe – dont les membres ont été choisis en raison de leur «contrôle de l’accélérateur», comme l’a dit un autre dirigeant de Proud Boys – avait une équipe de direction de trois personnes qui siégeait au-dessus d’un groupe plus large d’environ huit personnes. dirigeants régionaux. Il y avait aussi une division « marketing », a expliqué M. Tarrio, qui élaborerait et ferait la promotion du « récit » des Proud Boys auprès des médias. La base du groupe, a-t-il dit, travaillerait en équipes de 10 hommes le 6 janvier avec des médecins et des experts en communication.

Tout au long de la réunion, M. Tarrio et d’autres ont utilisé un langage ouvertement misogyne, homophobe et antisémite, dénigrant les partisanes des Proud Boys et faisant référence à la « JQ » – ou la question juive, une expression qui renvoie à l’idéologie nazie. M. Tarrio a également menacé les participants à la vidéoconférence d’expulsion du ministère de l’Autodéfense s’ils buvaient trop lors de l’événement du 6 janvier, notant que trop de Proud Boys étaient en état d’ébriété lors de rassemblements pro-Trump antérieurs.