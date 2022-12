Les Fidjiens votent aux élections entre 2 anciens putschistes

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Les Fidjiens ont voté mercredi lors d’une élection qui a opposé deux anciens putschistes militaires l’un à l’autre à un moment où le pays tente de se remettre d’un grave ralentissement économique.

Le Premier ministre Frank Bainimarama cherche à prolonger son emprise de 16 ans sur le pouvoir.

Il a d’abord saisi le poste le plus élevé par la force en 2006, puis s’est refaçonné en tant que leader démocrate en introduisant une nouvelle constitution et en remportant les élections en 2014 et à nouveau – mais avec une marge réduite – en 2018.

Se présentant contre lui se trouve Sitiveni Rabuka, qui a dirigé le premier coup d’État militaire des Fidji en 1987 et a ensuite été Premier ministre élu dans les années 1990.

La nation du Pacifique d’un peu moins d’un million d’habitants dépend du tourisme. Lorsque le COVID-19 a frappé pour la première fois, l’industrie s’est évaporée du jour au lendemain et l’économie nationale s’est effondrée. La Banque mondiale estime que le taux de pauvreté du pays est d’environ 24 %.

Les autorités fidjiennes ont déclaré avoir enrôlé 1 500 policiers supplémentaires pour assurer le bon déroulement du vote. Les bureaux de vote ont fermé à 18 heures, heure locale.

Les premiers résultats étaient attendus tard mercredi, bien qu’un résultat final puisse prendre des jours, surtout si aucun parti ne remporte la majorité absolue.

Interrogé par des journalistes sur ses chances de gagner, Rabuka a déclaré qu’il “se sentait bien et qu’il s’améliorait”.

Mais il a ajouté que Bainimarama pourrait ne pas accepter un résultat perdant et pourrait essayer de demander un recours par le biais d’un processus de contestation judiciaire.

“J’espère un flot de votes en notre faveur afin que s’il tente de passer par ce système, ce cours, ce sera vain”, a déclaré Rabuka.

Il a dit qu’il était toujours difficile de déloger un titulaire.

“Ils établissent les règles, nous les respectons et tout manquement entraînera notre interrogatoire, une enquête”, a-t-il déclaré aux journalistes. « C’est pourquoi nous avons été trop prudents. Très, très prudent à la fin.

Bainimarama ne semblait pas d’humeur à répondre aux questions des journalistes. L’un d’eux lui a demandé s’il respecterait le résultat si le vote était contre lui.

“Bien sûr. D’où viens-tu? D’où tu viens?” Bainimarama a répondu, le journaliste répondant “Australie”.

“N’ont-ils pas des journalistes intelligents d’Australie pour venir me poser de meilleures questions que ça ?” Bainimarama a répondu, avant d’écarter d’autres questions.

Nick Perry, l’Associated Press