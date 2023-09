Les Fidji remportent une victoire historique contre l’Australie à la Coupe du monde de rugby

Les Fidji ont battu l’Australie 22-15 pour la première fois en 69 ans et ont secoué la Coupe du monde de rugby dimanche.

Les Fidjiens se devaient de gagner pour rester dans la course à leur premier quart de finale depuis 16 ans, et ont survécu pour se battre tout en remettant la pression sur le Pays de Galles et l’Australie, qui s’affrontent dimanche prochain. L’un des trois ne sortira pas de la poule C.

Connus pour être les plus grands improvisateurs du rugby, les Fidji ont mis de côté l’éclat et ont gagné d’une manière très peu traditionnelle fidjienne : domination éclatante, défense en mur de briques et engagement acharné pendant 80 minutes.

Les Fidjiens ont été disciplinés, calmes et cliniques dans un jeu fortement défensif avec peu d’occasions. Le flanker Levani Botia et l’arrière Josua Tuisova les ont menés avec trois revirements chacun.

« Je suis épuisé émotionnellement », a déclaré Simon Raiwalui, entraîneur des Fidji depuis février. « Je ne pourrais pas être plus fier. »

Ce résultat n’était pas à la hauteur de la victoire du Japon contre l’Afrique du Sud en 2015 ni d’une telle surprise. Ce résultat allait arriver. Les Fidji ont écrasé la Coupe des Nations du Pacifique. Cela a rapproché la France et renversé l’Angleterre à Twickenham lors des échauffements.

Les Fidji sont arrivées à la Coupe du Monde de Rugby mieux classées que leurs rivaux de poule, l’Australie et le Pays de Galles, et auraient battu le Pays de Galles le week-end dernier avec ne serait-ce qu’une once de chance.

« J’ai dit aux garçons qu’aujourd’hui c’est notre finale », a déclaré le capitaine Waisea Nayacalevu. « Aujourd’hui déterminera si nous voulons monter en quarts, donc l’état d’esprit était de faire ou de mourir, de faire de notre mieux, de se battre jusqu’au bout et le résultat viendra de lui-même. »

L’Australie a amené à la Coupe du Monde de Rugby sa plus jeune équipe depuis 20 ans, une équipe qui apprend encore à gagner. Une équipe des Fidji qui a fait le tour du quartier à plusieurs reprises a offert aux Wallabies, doubles champions, leur première défaite en Coupe du monde de rugby face à une équipe des îles du Pacifique.

L’Australie a manqué de peu trois joueurs clés blessés – le capitaine Will Skelton, le vice-capitaine Tate McDermott et la tête serrée Taniela Tupou – mais les Fidjiens bénéficiaient du soutien majoritaire du public du stade Geoffroy-Guichard, qui applaudissait chaque revirement et chaque penalty des Fidji.

Et ils avaient de quoi se réjouir.

Les Wallabies ont concédé 18 pénalités, dont 11 à la rupture. Ils n’ont jamais été dans le courant.

« Ils nous ont dominés dans le ruck », a déclaré l’entraîneur des Wallabies, Eddie Jones. «Pour une raison ou une autre, nous étions en congé aujourd’hui. Nous étions une mauvaise version de nous-mêmes. Il y a une introspection à faire et cela rend le match contre le Pays de Galles assez important.

Les Fidji ont inscrit quatre penaltys entre les poteaux pour mener 12-8 à la mi-temps grâce à un buteur inattendu qui a connu un début de rêve. Simione Kuruvoli, qui donne rarement des coups de pied pour la Drua fidjienne en Super Rugby, a été choisi devant Frank Lomani au poste de demi de mêlée et a réussi ses quatre tirs au but, ainsi que la conversion en marge de l’essai de Tuisova.

Le coup de pied de Kuruvoli est tombé entre quatre Australiens et Tuisova a saisi le ballon et a couru jusqu’à la ligne sans être touché. Les figurants de Kuruvoli ont porté le score à 19-8, mais il a boité quelques instants plus tard et a été remplacé par Lomani, qui n’a réalisé qu’un seul de ses trois coups de pied de but, mais c’était suffisant.

Les deux essais de l’Australie, grâce à la réflexion intelligente de Mark Nawaqanitawase en première mi-temps et à l’ailier remplaçant Suliasi Vunivalu en seconde, ont obtenu un point de bonus perdant qui pourrait s’avérer vital.

« Cours des Fidji. Mon pote, c’était comme prévu », a déclaré le capitaine remplaçant Dave Porecki. «Ils ont des joueurs de classe mondiale dans la ligne arrière et ils ont profité de la panne et autour. Nous devons panser nos blessures et nous relever pour (le Pays de Galles), ce qui est facile car c’est un match de Coupe du Monde.

