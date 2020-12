«Ce sera très difficile. Aujourd’hui est le jour de l’accouchement et j’aurais dû aller à Nadi, mais je ne peux pas aller à l’ouest », a déclaré Cheer. «Le courant est coupé. Plus de 100 gâteaux peuvent être ruinés. «

Beaucoup avaient des souvenirs du cyclone Winston, qui a frappé en 2016 et tué plus de 40 personnes. Stephanie Brown et sa famille étaient occupés à construire leur maison en préparation et ont déclaré que c’était quelque chose qu’ils font régulièrement pour les cyclones.