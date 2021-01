La Chine et la Russie reviendront en tant que membres du Conseil en 2021, donnant la parole à deux nations puissantes qui ont été largement critiquées pour les violations des droits de l’homme. Les groupes de défense des droits de l’homme affirment que le conseil a été efficace pour mettre en évidence bon nombre des pires crises, et espèrent que la nouvelle administration américaine du président élu Joseph R. Biden Jr. renforcera ce rôle en se réengageant avec l’organisme, dans lequel le président Trump a démissionné. 2018.

Les Fidji ont remporté la victoire de manière décisive, avec le soutien de 29 pays lors d’un scrutin secret des 47 membres du Conseil des droits de l’homme, repoussant un défi de Bahreïn, qui a recueilli 14 voix, et de l’Ouzbékistan, qui a reçu quatre voix.

GENÈVE – La nation insulaire du Pacifique, Fidji, a remporté les élections vendredi à la présidence de la principale instance des Nations Unies pour les droits de l’homme, mettant fin à une sombre bataille par procuration menée par la Chine, la Russie et l’Arabie saoudite cherchant à renforcer leur influence en installant un candidat plus conforme.

«La victoire des Fidji est une victoire pour ceux qui pensent que le Conseil des droits de l’homme devrait être utilisé pour défendre les droits de l’homme», a déclaré Kenneth Roth, directeur exécutif de Human Rights Watch. «Le fait que la candidature des Fidji se soit heurtée à l’opposition de la Chine, de la Russie et de l’Arabie saoudite reflète la détermination de ces gouvernements et d’autres gouvernements autocratiques à contrecarrer les travaux du Conseil des droits de l’homme.

Le président du conseil a une influence significative sur ses priorités et sur la sélection d’experts indépendants pour rendre compte des violations des droits de l’homme et de leurs méfaits. Le président est également chargé de repousser les États qui cherchent à contrecarrer le travail du conseil en réprimant les personnes qui coopèrent à ses enquêtes.

Les Fidji ont annoncé leur candidature en juillet 2020 et, initialement sans opposition, semblaient être un candidat pour le poste. Son ambassadrice, Nazhat Shameem Khan, une avocate formée à Cambridge qui est devenue la première femme juge à la Haute Cour des Fidji, est très respectée dans la communauté diplomatique genevoise et a été vice-présidente du conseil. Au Conseil, les Fidji ont soutenu les enquêtes sur les violations signalées au Venezuela, aux Philippines, au Bélarus, en Syrie et au Yémen.

Ces positions, farouchement opposées par la Chine, la Russie et l’Arabie saoudite, semblent avoir incité Bahreïn à faire une offre tardive pour le poste, déclenchant des semaines de manœuvres au sein du groupe de pays Asie-Pacifique pour essayer de faire pression sur les Fidji pour qu’elles se retirent.

Des militants des droits humains ont attaqué Bahreïn pour avoir réprimé les critiques dans son pays et pour son refus de coopérer avec les organes des droits humains des Nations Unies, ce qui, selon les critiques, était disqualifiant pour sa candidature.