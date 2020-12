EDIMBOURG, Ecosse: Les Fidji ont montré ce que la Coupe des Nations d’automne avait tant manqué en battant la Géorgie 38-24 à Murrayfield samedi.

UNE coronavirus L’épidémie au camp a obligé Fidji à abandonner ses trois matches de groupe. La France, l’Écosse et l’Italie ont découvert samedi qu’ils étaient légèrement décalés.

Le rugby de la Coupe des Nations d’automne était une épreuve que seuls les puristes pouvaient aimer, mais les Fidjiens audacieux et joyeux et les Géorgiens bien améliorés ont organisé un match de barrage divertissant pour la septième place qui s’est soldé par neuf essais dans des conditions humides.

Des semaines isolées laisseraient les Fidji froides et rouillées, mais le départ a explosé 19-3 à 19 minutes.

Après seulement 71 secondes, l’ailier Nemani Nadolo était terminé. Une passe destinée au capitaine et centre Semi Radradra l’a raté, et Nadolo a récupéré le ballon glissant, a réussi un tacle et a porté un autre défenseur dans le coin gauche.

Nadolo a pris sa retraite des internationaux pour la Coupe du monde de rugby l’année dernière, mais a été persuadé de revenir par le nouvel entraîneur Vern Cotter, l’ancien entraîneur du club de Nadolos en France. Wing a perdu huit kilogrammes (17,6 livres) sur un régime sans viande en isolement et a été meilleur pour cela pour avoir réussi un deuxième triplé dans sa carrière. Et il a été refusé une quatrième tentative tardive en raison d’un plaquage tardif d’un coéquipier.

Le flanker Johnny Dyer, l’un des trois attaquants fidjiens à faire ses débuts, et l’ailier droit Joshua Tuisova, lobé par Levani Botia, ont également marqué des essais au premier quart.

Une averse de pluie qui passait a ralenti les Fidji, mais a encouragé les Géorgiens, pour qui le pilier de remplacement Giorgi Melikidze s’est écrasé. La Géorgie avait encore une chance de se reposer, mais 16 étapes ont été tuées par une pénalité assignée.

Dans de meilleures conditions après la pause, Fidji a continué à montrer que sa forme physique et sa discipline n’étaient pas un problème, et son coup de pied arrêté était fiable. Une mêlée a poussé les Géorgiens de cinq mètres.

Prop Peni Ravai a été rejeté, après quoi Tuisova a passé un défenseur et a été renvoyé avec trois Géorgiens devant le flanker Mesulame Kunavula qui a marqué à ses débuts.

Nadolo a marqué les deux essais suivants, a glissé sur un moissonneur Ben Volavola, puis a franchi des tacles faibles du ballon d’alignement. Volavola a ajouté quatre conversions.

La Géorgie a terminé avec les deux derniers essais, tous deux durement combattus par le flanker Beka Saginadze et convertis par le parfait Tedo Abzhandadze pour son meilleur score du tournoi.

___

Plus de AP Sports: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports