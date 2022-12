Les Fidji appellent l’armée après une élection serrée contestée

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – La police fidjienne a déclaré jeudi qu’elle faisait appel à l’armée pour aider à maintenir la sécurité après une élection serrée la semaine dernière qui est maintenant contestée.

C’était une évolution alarmante dans un pays du Pacifique où la démocratie reste fragile et où il y a eu quatre coups d’État militaires au cours des 35 dernières années. Les deux principaux candidats au poste de Premier ministre cette année étaient eux-mêmes d’anciens putschistes.

Commissaire de police Brig. Le général Sitiveni Qiliho a déclaré dans un communiqué qu’après que la police et les chefs militaires ont rencontré le Premier ministre Frank Bainimarama, ils ont collectivement décidé de faire appel au personnel de l’armée et de la marine pour les aider.

Le commissaire a déclaré que des menaces avaient été proférées contre des groupes minoritaires qui “vivaient maintenant dans la peur suite aux récents développements politiques”.

Des journalistes de la capitale, Suva, ont déclaré qu’il n’y avait aucun signe immédiat de présence militaire dans les rues de la ville.

La décision militaire est intervenue après que le parti Fidji First de Bainimarama ait refusé de concéder l’élection, malgré le parti rival de Sitiveni Rabuka et deux autres partis annonçant qu’ils avaient les chiffres pour former une coalition majoritaire et serviraient de prochain gouvernement.

Fidji First Gen. Sec. Aiyaz Sayed-Khaiyum a déclaré mercredi aux médias qu’en vertu de la constitution du pays, Bainimarama resterait Premier ministre jusqu’à ce que les législateurs reviennent au Parlement dans les deux semaines pour voter sur le prochain chef.

Sayed-Khaiyum a mis en doute la validité du vote interne qui avait conduit l’un des partis à rejoindre la coalition de Rabuka. Et il s’en est pris à Rabuka, l’accusant de semer la division aux Fidji.

“Toute la raison d’être de cet homme a été de diviser les Fidji pour obtenir la suprématie politique”, a déclaré Sayed-Khaiyum. « Et nous pouvons voir cela mijoter à nouveau. En fait, ça ne mijote pas, ça bout.

Un jour plus tôt, Rabuka et deux autres chefs de parti avaient annoncé qu’ils formaient une coalition avec un total de 29 sièges contre les 26 de Fiji First et qu’ils formeraient le prochain gouvernement.

“Nous espérons qu’un gouvernement apportera le changement que les gens réclamaient depuis quelques années”, a déclaré Rabuka lors d’une conférence de presse. « Ça va être une lourde tâche. Ce ne sera pas facile, et il n’a jamais été facile d’essayer de déloger un gouvernement en place. Nous l’avons fait, collectivement.

L’annonce de Rabuka a incité la ministre néo-zélandaise des Affaires étrangères Nanaia Mahuta à lui envoyer ses félicitations sur Twitter, déclarant que la Nouvelle-Zélande “a hâte de travailler ensemble pour continuer à renforcer nos relations chaleureuses”.

Mais la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, a adopté une approche plus prudente, affirmant qu’elle attendait que la poussière soit retombée.

Bainimarama est au pouvoir depuis 16 ans. Il a mené un coup d’État militaire en 2006 et s’est ensuite transformé en leader démocrate en introduisant une nouvelle constitution et en remportant les élections en 2014 et 2018.

Rabuka, quant à lui, a dirigé le premier coup d’État militaire des Fidji en 1987 et a ensuite servi sept ans en tant que Premier ministre élu dans les années 1990.

Bainimarama et Rabuka étaient initialement dans l’impasse après les élections. Le Parti de l’Alliance populaire de Rabuka a remporté 21 sièges et le Parti de la Fédération nationale affilié a remporté cinq sièges, tandis que le parti Fiji First de Bainimarama a obtenu 26 sièges.

Cela a laissé le Parti libéral social-démocrate, qui a remporté trois sièges, détenir la balance du pouvoir. Le parti a décidé mardi lors d’un vote interne serré de 16 à 14 d’aller avec Rabuka – un vote que Fiji First remet désormais en question.

Nick Perry, l’Associated Press