Les fidèles partagent des photos et des vidéos disant au revoir en larmes à Bappa

C’est le temps de Ganpati visarjan, marquant la fin d’un Ganesh Chaturthi de bon augure. Ganesh Chaturthi, le festival de dix jours dédié à Lord Ganpati, a été célébré avec ferveur dans tout le pays. Les festivités se terminent aujourd’hui le 9 septembre avec Ganesh Visarjan, surnommé Anant Chaturdashi. Les fidèles font leurs adieux à Ganpati ce jour-là, marquant la fin des festivités. Cette année, Ganesh Chaturthi a commencé le 31 août, mercredi, et Anant Chaturdashi est célébré aujourd’hui le 9 septembre, vendredi.

Les médias sociaux ont été inondés de photos et de vidéos de fidèles faisant des adieux émotionnels à Ganpati.

Au fur et à mesure que vous immergez le #Ganesh idole à l’occasion de #AnantChaturdashique le seigneur ouvre de nouvelles voies pour un avenir meilleur, plus brillant et positif pour vous et votre famille. #AnantChaturdashi #GanpatiVisarjan #अनंत_चतुर्दशी pic.twitter.com/CKrtcNwzAg

— Ankit Patnaik (@patnaikjonty) 9 septembre 2022