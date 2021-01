WASHINGTON (AP) – Leur candidat a peut-être perdu l’élection, mais les partisans du président Donald Trump n’ont pas l’intention de disparaître. Après avoir passé des semaines à amplifier les affirmations infondées de Trump selon lesquelles les élections de novembre ont été truquées contre lui, beaucoup de ses fidèles fans attendent avec impatience ses prochaines entreprises, y compris une éventuelle élection présidentielle en 2024.

En attendant, ils présentent un défi de taille pour le président élu Joe Biden: comment gouverner une nation amèrement divisée qui comprend maintenant beaucoup de personnes qui non seulement sont en désaccord avec ses politiques, mais le considèrent comme un président illégitime qui n’a gagné que grâce à une fraude électorale de masse , ce qui n’a pas été le cas.

«L’effort des forces de Trump pour délégitimer Biden a tellement empoisonné notre sang politique que cela pourrait prendre des années pour se rétablir», a déclaré David Gergen, qui a été conseiller des présidents Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan et Bill Clinton.

Trump quittera la Maison Blanche le 20 janvier avec une main de fer sur un parti républicain qui a été transformé sous sa gouverne. Autrefois connu pour ses élites de country club et son adhésion à l’intervention militaire et au libre-échange, le GOP sous Trump est devenu un parti populiste avec une politique étrangère «l’Amérique d’abord» qui a aliéné les alliés et fomenté la méfiance envers les institutions gouvernementales internationales et nationales.

« Je pense que le Parti républicain est aujourd’hui le parti du président Trump, et donc ses positions sont les positions des électeurs républicains », a récemment déclaré à SiriusXM le sénateur Mitt Romney, candidat républicain à la présidence de 2012. Le sénateur de l’Utah a déclaré qu’il pensait que «l’énorme influence» de Trump sur le parti allait probablement diminuer dans une certaine mesure à mesure que de nouveaux visages s’avanceraient.

Mais parmi « ceux qui tournent autour de la course 2024, au-delà du président Trump, il semble que beaucoup d’entre eux se dirigent dans la même direction, plus populiste », a-t-il déclaré.

Dans tous les cas, Trump n’a pas l’intention de céder la vedette car il flirte ouvertement avec la course à pied dans quatre ans.

Trump « occupera une place très importante sur le Parti républicain », a prédit Alyssa Farah, jusqu’à récemment directrice des communications de la Maison Blanche. Ne vous attendez pas à ce que Trump et le Trumpisme « disparaissent dans le coucher du soleil », dit Farah.

« Il a la base la plus énergique de l’histoire politique moderne », a-t-elle déclaré. « Ce que le parti va affronter, c’est la réalité que le président, même s’il semble qu’il n’a pas gagné, a obtenu plus de votes qu’un Romney, que un McCain, que n’importe quel candidat républicain dans l’histoire. Et nous ne pouvons pas ignorer les voix de ces 70 millions d’Américains. «

Ce à quoi ressemblera exactement l’avenir de Trump après la Maison-Blanche est un travail en cours.

Il devrait décamper en Floride avec une petite coterie d’aides, où il continuera probablement à utiliser son mégaphone Twitter pour récompenser ses alliés et s’en prendre à ceux qui le croisent alors qu’il réfléchit à sa prochaine entreprise. Cela a mis beaucoup de ceux qui lorgnent assumer son rôle pour courir en 2024 dans une position délicate.

« Écoutez, il est le leader de ce mouvement. Quoi qu’il arrive en 2020, 2024 est là pour lui », a déclaré Kayleigh McEnany, attachée de presse de la Maison Blanche, lors d’une récente apparition sur Fox News Channel. «Sa base est solide, ils ne s’en vont pas.»

Cela pose également une énigme pour Biden, qui prêtera serment de diriger une nation qui semble plus amèrement divisée qu’à n’importe quel moment de l’histoire moderne. Ces divisions n’ont été qu’exacerbées par la campagne de Trump pour jeter le doute sur l’intégrité de l’élection et renverser la volonté du peuple américain.

En conséquence, seulement 60% des Américains, dont seulement 23% des républicains, pensent que la victoire de Biden était légitime, selon un récent sondage de l’Université Quinnipiac.

Trump a attribué à plusieurs reprises sa défaite à une fraude électorale généralisée, malgré le consensus des responsables électoraux non partisans selon lesquels il n’y en avait pas. Sur les dizaines de poursuites intentées par le président et ses alliés contre des résultats électoraux contestables, presque toutes ont été rejetées ou abandonnées.

Gergen a déclaré que l’avenir de la base de Trump dépendra probablement d’un certain nombre de facteurs, y compris la façon dont les médias le couvriront après la présidence et s’il sera impliqué dans des problèmes juridiques. Il a prédit que les actions de Trump rendraient beaucoup plus difficile pour Biden de gouverner.

« Il va être plus difficile pour beaucoup de républicains de venir à la table des négociations », a déclaré Gergen. Il a ajouté que les soutiens de Trump étaient susceptibles de « maintenir beaucoup de pression sur les républicains traditionnels pour qu’ils ne rompent pas trop souvent. »

Charlie Sykes, un animateur de radio conservateur devenu critique de Trump qui a déploré les efforts de Trump pour délégitimer l’élection de Biden, voit le potentiel de dommages à long terme pour la confiance dans les institutions démocratiques fondamentales.

« Le Trumpisme va être une force majeure parce qu’il est à la fois une cause et un symptôme de notre division », a déclaré Sykes. « Et il laisse derrière lui un héritage de vraie méfiance, de vraies divisions, les Américains ne se faisant vraiment pas confiance, ne faisant pas confiance aux institutions. «

Biden est bien conscient du chemin difficile à parcourir pour unir une nation divisée. Mais ses collaborateurs ont exprimé leur confiance, soulignant des signes positifs comme la récente décision de General Motors de changer de camp dans sa lutte juridique contre le droit de la Californie à définir ses propres normes d’air pur. Et ils expriment l’espoir que Biden pourrait être en mesure de faire appel à certains des électeurs de la classe ouvrière de Trump avec des priorités telles que le renforcement de la fabrication américaine et la garantie que les approvisionnements critiques sont effectués aux États-Unis.

«Nous sommes réalistes qu’il y aura toujours des gens qui refuseront de soutenir le programme du président élu pour lequel plus de 81 millions d’Américains ont voté. Mais ce n’est pas tout le monde « , a déclaré le porte-parole de la transition de Biden, TJ Ducklo. » Nous pensons que beaucoup d’Américains qui ont voté pour Donald Trump veulent juste que leurs élus apportent une aide significative pendant cette crise unique en une génération. «

Cela dépendra de personnes comme Marthamae Kottschade, un «Trumper» autoproclamé et membre de «Trump’s Front Row Joes», qui a parcouru le comté pour assister aux rassemblements électoraux du président.

Kottschade, qui vit à Rochester, Minnesota, a déclaré qu’elle avait toujours sa chambre d’hôtel à Washington, DC, réservée pour le jour de l’inauguration et s’attend à voir Trump assermenté à nouveau en tant que président, même si Trump n’a pas de voie réaliste pour annuler la victoire de Biden.

Elle a déclaré que si Biden finissait à la Maison Blanche, de nombreux partisans de Trump étaient prêts à s’impliquer davantage dans la politique au niveau local avant de passer aux prochaines élections.

«Je sais que c’est un mouvement. Nous croyons fermement qu’en tant que Trumpiens », a-t-elle déclaré.« Dans un an, nous pourrions avoir Joe Biden comme président. … Nous devrons l’accepter. C’était la main avec laquelle nous avons eu affaire. Et à partir de là. «

