Les fidèles du Real Madrid racontent leurs histoires alors que les festivités du Derby Day commencent

Pendant quatre-vingt-dix minutes, le monde reste immobile alors que tous les yeux restent concentrés sur le plus grand spectacle de football du football interclubs lorsque deux des plus grandes équipes d’Espagne et d’Europe s’affrontent pour une position avantageuse dans la course au titre et plus pressante, probablement, se vanter droits.

L’amour pour l’un des appareils les plus reconnaissables du monde du sport transgresse les frontières physiques et les contraintes connues alors que des personnes de tous horizons et de toutes les régions du monde se connectent au jeu, quelles que soient les lacunes géographiques.

Telle est la vénération pour l’occasion alors que deux fans du club madrilène de toute l’Inde enregistrent leurs souvenirs vivaces d’attraper leur équipe préférée en action contre leurs rivaux les plus féroces.

A LIRE AUSSI | Premier League: les loups coulent Nottingham; Tirage au sort de Fulham, Bournemouth ; Crystal Palace Tenir Leicester

Mumbaikar Sai Mohan, 24 ans, a expliqué son expérience au Santiago Bernabeau en 2020 avant que le stade emblématique ne soit soumis à des changements structurels dans le cadre d’un programme de rénovation visant à rendre le chaudron encore plus grand.

«C’était avant le El Classico du 3 mars 2020. Cela faisait 6 mois que j’avais déménagé à Madrid et c’était ENFIN la fois où j’ai regardé le Classico. J’essayais d’obtenir les billets mais malheureusement, chaque billet a été vendu en moins de 3 minutes. Les prix des billets vendus sur des sites Web revendables étaient exorbitants et dépassaient mon budget. »

“Je n’arrêtais pas d’actualiser le site Web du Real Madrid et tous les autres sites de billetterie chaque minute. Le match devait commencer à 21h00 heure locale et vers 20h20 je vois soudain ONE TICKET disponible sur le site officiel. J’ai vérifié le prix et je ne pouvais pas croire ma chance. C’était juste 80 €. Pour couronner le tout – j’ai probablement eu l’une des meilleures places de tous les temps – PRÈS DE L’UN DES DRAPEAUX D’ANGLE. J’ai complètement oublié mon genou enflé, que je m’étais blessé en jouant au football en février 2020, j’ai pratiquement commencé à courir vers le Bernabeu car j’habitais à environ 1,4 km du stade.

“J’ai rejoint les célébrations d’avant-match et je suis entré dans le stade. En atteignant mon siège, j’ai remercié mes étoiles. La première mi-temps a commencé avec le Real Madrid défendant ce côté du corner / côté alors que j’étais encore impressionné de voir mes idoles d’enfance jouer à environ 40 mètres de moi.

« La deuxième mi-temps a commencé – et à mi-parcours – c’était de la poésie en mouvement. Modric à Toni Kroos; Kroos lève la main en mouvement pour dire à Vini de faire la course – Vini fait la course – ET SCORES. Ce qui a rendu l’objectif encore plus spécial, c’est que Vini Jr. a célébré avec la célébration préférée “SIUUUUUUU” – tandis que son idole, Cristiano Ronaldo, regardait depuis les loges exécutives. C’était la première visite de Cristiano à la “maison” après son départ en 2018.”

“Le match s’est terminé par un autre but tristement célèbre du super sous-marin de Zizou – Mariano Díaz, dont la première touche s’est terminée par un but. Ce qui rend ce souvenir très spécial pour moi, c’est que – c’était le dernier El Classico qui a été joué avant que le monde ne s’arrête et pendant que l’ancien Santiago Bernabeu existait. J’attends avec impatience mon prochain Classico lorsque le stade sera entièrement terminé et embrasse-le comme chez moi.

Un autre fan, Siddharth Jha, de Vadodra qui se rend régulièrement à Mumbai juste pour avoir un aperçu du jeu, à l’écran néanmoins, dit que son expérience partagée avec les fidèles madrilènes en Inde rend les soirées Classico spéciales.

“Je suis un grand fan du Real Madrid, étant originaire d’une petite ville près de Vadodara, je n’ai eu aucune chance de montrer ma passion pour le club que j’aime le plus. Alors quand je suis tombé sur un post de @officialbombaypena à propos d’une projection el-clasico qu’ils allaient organiser à Mumbai, je n’ai pas pu me résister une seconde et j’ai réservé mes billets pour Mumbai pour regarder le Clasico avec eux et le garçon qui a tourné être une sacrée expérience.

«J’ai assisté à presque tous les événements qu’ils organisent depuis. Voyager 800 km juste pour regarder un match de 90 minutes sur un écran, c’est ce que les gens pensent être fou, mais pour moi, partager l’amour et la passion du club avec le même groupe de personnes est ce que je considère comme les 90 minutes les plus précieuses. . . Hala Madrid et nada plus.”

Le Real Madrid cherchera à en obtenir un sur ses rivaux de longue date de Catalogne lorsque le match débutera dans la capitale espagnole dimanche. Les équipes entrent dans le match respectivement deuxième et première sur la table, à égalité de points après 8 semaines de jeu et juste une différence de buts les séparant.

Avec le scénario équilibré, Carlo Ancelotti et Xavi savent très bien qu’une victoire contre leurs rivaux au titre vaudra plus que les trois points offerts, car de nombreuses courses au titre ont été décidées par le résultat du derby le plus vanté.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici